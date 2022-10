“Para Ecuavisa no”: La Suka se defendió de los comentarios de Dora West y “Los Hackers”

Alejandra Sánchez, más conocida como “La Suka” , ha sido protagonista de una gran polémica con Dora West en el nuevo programa de “Los Hackers de la Farándula”. Al iniciar su entrevista con Reynaldo Vásquez, “La Suka” preguntó con antelación para qué programa sería la nota, cuando supo que “Los Hackers” estaban involucrados, prefirió no hablar.

“Prefiero no hablar, porque la última vez que di una entrevista para ese programa me trataron pésimo, me dijeron metida… estoy hasta vetada”. — Alejandra Sánchez

Alejandra aclaró que no tiene nada contra Reynaldo ni Santiago Castro, aseguró que los aprecia mucho y que está dispuesta a ayudarlos de forma independiente. La ex presentadora de “De boca en boca” aceptó que valora su trabajo como periodistas, pero también dio a entender que hay personas que no se han ganado su lugar.

“Para su página cualquier cosa, pero para Ecuavisa saben muy bien que no”. — Alejandra Sánchez

La farándula te da amigos y también enemigos

Tras las recientes polémicas con ciertos panelistas de Ecuavisa, Alejandra aseguró que no va a permitir que nadie pisoteé su nombre: “Yo doy entrevistas, soy muy directa aunque digan ya cansas… yo no peleo, me buscan la pelea, no voy a permitir que nadie me pisotee cuando he sido una muy buena persona”.

“Yo puedo ser amiga de todo el mundo, pero eso no significa que yo vaya a dejar de hacer mi trabajo o que tenga que esconder a personas que no están haciendo bien las cosas”. — Alejandra Sánchez

Dora West se enfrentó con Alejandra Sánchez

Sukita Sánchez junto a Dora West protagonizaron varias polémicas tras ciertos comentarios y publicaciones en redes sociales. Durante la entrevista Alejandra no dio nombres pero muy firme arremetió contra los comentarios en su contra.