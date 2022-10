“No soy gay”: Cinco cosas que nadie sabe de Carlos José Matamoros

Durante una emisión del programa de “Agárrate” de Tele Premier, Carlos José Matamoros reveló cinco cosas picantes que muchas de las personas no conocen sobre él. Entre risas, el famoso presentador no sabía qué decir sobre sí mismo. Afirmó que su vida ha sido tan expuesta que no tenía nada que contarle al mundo. Aún así, sorprendió a todos con sus palabras.

Con mucha calma primero expresó que es un amante de la lectura. Nada que alborote al público aún: “Yo soy filosófico social, no por vago, sino porque me gusta leer”. Mientras pensaba en qué más podría decir, Giovanni Dupleint le preguntó si alguna vez había hecho un trío.

Matamoros aseguró que nunca ha participado en un trío. Evadiendo el tema, recordó a todos que había nacido en la cuna de Guayaquil, el barrio Rumichaca y Brasil.

“Sin pelos en la lengua” y con mucha seriedad, confirmó ser una persona “muy sexual”.

“Me gusta mucho tener relaciones sexuales. Yo tengo relaciones sexuales todos los días”. Pese a que reveló algo muy íntimo, los panelistas del programa no se sorprendieron al escucharlo.

¿Carlos José Matamoros es gay?

“No lo tengo chiquito”. fue otra de sus confesiones. Cerró con broche de oro cuando confirmó la duda de varias personas, ya que han existido muchos rumores sobre su orientación sexual.

“Pese a los rumores de mucha gente, yo soy de mente muy abierta, pero no soy gay, ni bisexual. Mucha gente puede pensar que yo tengo una preferencia sexual diversa pero no es así”. — Carlos José Matamoros

Mientras el polémico Carlos aseguraba que no era gay, Dupleint repetía en repetidas ocasiones “Lamentablemente”.

¿Quién es Carlos José?

El conocido “Paparazzi”, Carlos José Matamoros, ha protagonizado muchas polémicas y ha estado en la mira de muchos medios por haber tenido una agitada vida amorosa, con varios matrimonios fallidos.

Durante un tiempo el presentador se ha mantenido lejos de las pantallas de televisión, ahora se lo ve muy feliz acompañando a sus colegas en “Agárrate”. No se conocen los detalle de sus planes a futuro. Recientemente publicó una fotografía que tenía como descripción la frase: “Gracias por la confianza! Se vienen cosas buenas” , bajo el logo de Tele Premier.