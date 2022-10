“Todo lo que ha pasado es real”: Alejandra Jaramillo asegura que la polémica con Liliana Rodríguez no es actuada

Alejandra Jaramillo no ha dejado de dar declaraciones con respecto a los ataques y críticas que ha recibido en redes por su participación en ‘Siéntese quien Pueda’. Sobre todo las confrontaciones que ha protagonizado con una de las panelistas, Liliana Rodríguez. Ya lo hizo para ‘En contacto’ al decir que ella esta consciente que no a todo el mundo ella agradará.

Ahora lo hizo para el micrófono de Leonel Allegues, quien abordó a ‘La Caramelo’ cuando salía de un evento. Entonces dejó un mensaje a sus detractores.

“Siempre van a haber detractores. En la vida no siempre todo es bueno y positivo. Uno no tiene que enfocarse en lo negativo. Yo trato de agradecer lo bueno y continuar”

La hija de ‘El Puma’, días atrás publicó en redes sociales un video explicando “me parece una maniobra diabólica, de manipulación, de cierto personaje en el panel, para manipular el resultado de un programa que es internacional”. Y añadió “casi todos los panelistas somos genuinos, sabemos lo que estamos haciendo, somos profesionales del arte, y no hay doble caras, los personajes que vienen como lobos disfrazados de conejillos son los primeros que devoran”.

Al respecto, Jaramillo aclaró que todo ello no es actuado y que todo lo que ha pasado ha sido real. “No es espectáculo, todo lo que ha pasado es 100% real”.

Entonces también se refirió a los comentarios de Carlos José Matamoros quien dijo en el programa digital ‘Agárrate’: “El problema es que Alejandra Jaramillo está en televisión internacional y tiene un desempeño pobre. Los productores están acostumbrados a sobreproteger el talento y no le dejan que se equivoque”.

‘La Caramelo’ omitió ese comentario y simplemente aprovechó la cámara para dejar un mensaje inspirador a quienes tienen metas y sueños.

“Cuando alguien les diga que no sirven para algo, que no están preparados, que no dejen de creer en ellos. Sigan enfocados in prestar atención a los comentarios negativos”

— Alejandra Jaramillo para Leonel Allegues.