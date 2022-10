Fiorella Bruno reveló que no la contrataron por “estar gordita”.

Durante una entrevista para “De boca en boca”, antes de que inicie el gran concierto de Maluma y Marc Anthony en Guayaquil, Fiorella Bruno reveló frente a las cámaras que ha sido criticada duramente por su apariencia. Incluso, no la contrataron por estar “gorda”.

La ex chica reality que ahora es madre de dos hijos, decidió realizarse una operación para mejorar su figura. Las críticas por su peso han sido muchas y han afectado su vida profesional.

“Una persona importante en televisión me hizo una entrevista, no duró ni dos minutos, no me dio el trabajo por estar gorda”.

— Fiorella Bruno