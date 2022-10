Lisseth Naranjo ya está en Indonesia: La Miss Grand Ecuador espera traerse la corona

Lisseth Naranjo Goya reveló en redes sociales todo el viaje que realizó para llegar a Indonesia, país donde será la final del Miss Gran Internacional 2022. La participación de la joven de 24 años de edad, se confirmó el pasado 24 de julio de 2022, luego de revelarse la renuncia de Emilia Vásquez al título.

El 2 de octubre de 2022, el certamen de belleza publico imágenes de Naranjo con su banda oficial y corona, desde el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo antes de iniciar el viaje hacia Yakarta.

“¡Allá vamos Indonesia! Partida de nuestra Miss Grand Ecuador @lissethnaranjo rumbo a la décima edición de @missgrandinternational a celebrarse el 25 de octubre desde #Yakarta”, dice una publicación en Instagram del Centro Nacional de Belleza.

Por su parte, la Miss Grand Ecuador compartió las mismas fotografías en sus redes sociales con un mensaje en indonesio. “Sampai jumpa, Indonesia!”, que en español significa “Hasta pronto, Indonesia”.

“Suerte mi Lichi! A traernos esa corona”, See you in Indonesia, queen”, “Nuestras esperanzas están en ti mi reina, sé que no nos vas a defraudar”, son algunos de los comentarios que dejan los usuarios en las redes.

¿Cuándo se celebra la final del Miss Grand Internacional 2022?

El próximo 25 de octubre será la final de la décima edición del Miss Grand Internacional en el Centro Internacional de Convenciones de Sentul, ubicado en la ciudad Bogor, Indonesia.

Las concursantes de los 72 países y territorios autónomos que participarán en el certamen, cumplirán con una agenda de actividades propias de concurso que inician el martes 4 de octubre y culminan la noche del 25 con la coronación de la sucesora de Nguyễn Thúc Thùy Tiên, representante de Vietnam que se coronó como Miss Grand Internacional 2021.