Juan del Valle confirma que será papá: “Los programas de Ecuavisa son inescrupulosos”

Juan del Valle confirmó en una entrevista a TC Televisión que sí será papá y, que nunca ha evitado su responsabilidad. Aseguró que el programa ‘En Contacto’ y ‘Los Hackers de la Farándula’ están manejados por personas inescrupulosas a las que no les importa hacer daño.

El bailarín y ex chico reality comentó entre lágrimas que lo que vive actualmente es una bendición y “es algo hermoso”. Sin embargo, “por respeto a ella y a su familia no se había hecho pública la noticia”.

Santiago Castro dio a conocer la noticia del embarazo en una edición del programa ‘Los hackers de la farándula’, durante el especial, reveló audios y conversaciones de los futuros padres, donde Juan Del Valle parece no aceptar su responsabilidad como padre.

Además, admitió que sus jefes en el canal TC Televisión estaban al tanto de lo que sucedías, así como los productores y todos los ejecutivos del programa ‘Soy el Mejor’.

“Esto es algo que el canal sabía, los productores lo sabían, todos acá en el canal lo sabía, pero respetaron mi postura de no hablar, de no hacerlo público para no darle chance a la gente de que manosee este tema y lance malas vibras o hagan comentarios que no aporten, sin saber”, agregó el ex chico reality.