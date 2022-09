¿Juan del Valle será papá? Bailarina asegura que espera un hijo del ex chico reality

En el programa ‘Los Hackers de la Farándula’ revelaron que Juan del Valle va a ser padre. Aunque el modelo no ha hablado públicamente sobre el tema y, tampoco se le ha visto en una relación con nadie.

Santiago Castro reprodujo un audio donde Del Valle le dice a otra persona que tiene dudas sobre su paternidad.

View this post on Instagram

Así mismo, el presentador de Calientitos TV, también reveló que la futura madre del hijo de Juan es Joshi Lucero, una bailarina y vocalista del grupo musical Kandela & Son. Se desconoce desde hace cuánto tiempo está saliendo la pareja, o si solo fue una aventura.

View this post on Instagram

Santiago Castro también reveló unos mensajes donde Joshi le exige al ex chico reality que la apoye y no la deje sola durante el proceso. Además, en sus estados de Instagram, coloca imágenes con mensajes donde da a entender que está atravesando una situación difícil.

“Juan yo no quiero sentir que estoy sola en esto, me siento una molestia en casa. Habrá malos comentarios en casa, me verá mi familia, es fatal. No puedo dormir, no puedo descansar”, son unos mensajes revelados por Santiago Castro en el programa de farándula.