¿Hay de nuevo corazón entre Juan del Valle y Yuribeth Cornejo? Esto fue lo que dijo él al respecto

Juan del Valle y Yuribeth Cornejo La ex pareja no sale de la mirad de los medios. Agencias

Bien dicen que uno siempre regresa a los lugares donde fue feliz, este parece ser el caso de los chicos ex reality, Yuribeth Cornejo y Juan del Valle, quienes no dejan de acaparar la mirada de los medios de la farándula, luego de que en los últimos días se dejaran ver más juntos que nunca en distintos eventos.

El afamado modelo Juan del Valle, es ahora quien más aparece en las redes sociales de la ex presentadora de televisión Yuribeth Cornejo, quien hasta donde se sabe, mantiene una relación con el futbolista Jefferson Orejuela, sin embargo, los novios son los que hace mucho no figuran en ningún lugar juntos, ni siquiera en las fotografías de cumpleaños de Yuribeth.

Fue el medio de farándula ´De boca en boca´ quien abordó a Juan del Valle en busca de una respuesta oficial, sobre si estaría surgiendo una nueva llama entre la ex pareja, y esto fue lo que respondió el chico Only fans.

“Es una relación de respeto, de amistad, todo el mundo se sorprende porque nos llevamos, pero nosotros llevamos todo bien, yo creo que eso habla de la madurez que hay de parte y parte. Estamos más juntos por cuestiones de trabajo, por la marca que representamos”, aseguró del Valle al citado medio.

Asimismo, aclaró que no tienen la relación más cercana, pero si mantienen un vínculo sano, donde están en contacto. “No somos íntimos, si hemos hablado una que otra cosa por chat, pero son cosas de trabajo referente a todos los compromisos que tenemos en común. Los chicos también nos molestan”, explicó.

En relación a las fotografías que la también modelo ha compartido en su compañía, del Valle aseveró que no es algo del otro mundo, puesto que es algo que sucede hace un tiempo. “Ella a mí me ha posteado desde antes que existieran los rumores de separación”.

Pistas de ruptura

Yuribeth Cornejo celebró hace poco su cumpleaños y el futbolista ecuatoriano no se vio por ninguna de sus fotografías, a esto se le suma el hecho de que no hubo ni siquiera una felicitación, ni un comentario en sus post, que cabe destacar, hace meses no realizan ninguna publicación donde aparezcan juntos.

La chica ex reality también ha levantado la mirada de los medios, luego que en días pasados asistiera al concierto de Wisin y Yandel solo con amigos, hecho que ella defendió bajo el argumento de que todo es porque Jefferson Orejuela, “se encuentra muy ocupado”.