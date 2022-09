Yuribeth Cornejo celebró su cumpleaños y Jefferson Orejuela no figuró en ningún lado

Siguen revoloteando los rumores de separación en torno a la ex presentadora de televisión Yuribeth Cornejo y el futbolista Jefferson Orejuela, aunque Yuribeth ha intentado desmentir hasta el cansancio las señalaciones de ruptura, la celebración de su cumpleaños ha puesto de nuevo el tema sobre la mesa, pues los medios de entretenimiento no han podido evitar notar, que el novio no se dejó ver en ninguna de las fotos de su festejo.

La chica ex reality no solo compartió varias imágenes en su Instagram, de lo que habría sido la celebración de su vuelta al sol, sino también varias historias que le habrían dedicado parte de sus familiares y amigos, y cabe destacar que ninguna de las publicaciones pertenece al deportista, ni siquiera a modo de felicitación.

Otra mecha que enciende esta llama de un posible adiós, es un post publicado recientemente por Yuribeth Cornejo, donde escribió algo que deja muchas interrogantes en el aire. “Si algo te lastima apártalo de tu vida, te dolerá un tiempo pero no toda la vida”, es el texto que acompaña su fotografía.

Asimismo, en días pasados, el popular rostro de la televisión ecuatoriana se dejó ver muy feliz, en el concierto de los artistas Wisin y Yandel, donde asistió en compañía de Miguel Vallejo y otras amistades, pero nuevamente no hubo rastros del futbolista, inasistencia que Yuribeth justificó al ser abordada por el medio de farándula ´De boca en boca´, pues aseguró que su novio quien es profesional, no puede darse el lujo de trasnocharse en eventos así.

“Cuando alguien es profesional y está en este tipo de deportes no puede pasar mala noche y peor si tiene un partido al día siguiente así que lastimosamente él no me pudo acompañar el día de hoy pero todo bien”, dijo al citado medio.

Hasta el momento de esta publicación, el futbolista ecuatoriano no habría dejado ni siquiera un like en las fotografías de quien se dice que aún es su novia.