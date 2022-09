¿Yuribeth Cornejo está soltera? Esto es lo que dice sobre su relación con el futbolista Jefferson Orejuela

Unas historias de Yuribeth Cornejo en el concierto de Wisin y Yandel, en Guayaquil, Ecuador, pusieron en duda su relación con el jugador profesional de fútbol, Jefferson Orejuela. La ex presentadora de televisión, fue al evento sin su pareja y muchos la vieron muy cercana a Juan Miguel Vallejo.

Sin embargo, la también ex chica reality, aclaró al programa ‘De boca en boca’ que aún continua de novia con Orejuela, diciendo que el futbolista, que juega para el Guayaquil City Fútbol Club, no pudo asistir por sus compromisos laborales.

[ Yuribeth Cornejo derrocha amor por su nuevo novio, Jefferson Orejuela en San Valentín. Mira las tiernos mensajes que se dejaron ]

“Cuando alguien es profesional y está en este tipo de deportes no puede pasar mala noche y peor si tiene un partido al día siguiente así que lastimosamente él no me pudo acompañar el día de hoy, pero todo bien”, agregó haciendo referencia a su novio futbolista.