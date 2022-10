“Solo quiere rating sin importarles el daño que pueden hacer”: María Mercedes Cuesta también hizo duras críticas a Ecuavisa por sus programas de farándula

La polémica que han causado los programas de farándula en Ecuavisa continúa y las fuertes críticas al cana sigue apareciendo. En Contacto y Los Hackers de la farándula son dos segmentos que ha causado indignación y molestia en varias celebridades. En esta ocasión fue María Mercedes Cuesta quien envío un contundente mensaje sobre estas dos producciones.

“Es una pena que un canal tan respetable como Ecuavisa tenga en su pantalla contenido tan malicioso y misógino. Tanto En Contacto como el otro programa son un referente de lo que NO DEBE HACERSE”, señaló vía Twitter.

Así mismo agregó: “Solo quieren rating sin importarles el daño que pueden hacer. ¡Es lamentable!”.

De igual manera la indignación no terminó allí, emitió otro tuit donde arremetió contra la farándula: “¡Y no! Mil veces No. Yo no doy entrevistas sobre este tema. Yo no me presto a ser parte del circo de la FARÁNDULA ECUATORIANA”.

“No me presto para las burlas y las bajezas. Yo soy coherente en mi vida y me comporto como lo que soy. No me deslumbran las personas famosas e importantes. Me quedo con las buenas personas”, finalizó en sus publicaciones.

Son tres ya las mujeres que se han pronunciado en contra de estos programas. Mare Cevallos y Andreina Bravo se pronuncian por el acoso que existe por parte de los mismos, mientras que ahora Cuesta (mamá de Mare) también da su voz de molestia.

Por otro lado, las producciones no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, en algunos de los se han escuchado comentarios fuera de lugar por personajes como Santiago Castro, entre otros de los panelistas.

