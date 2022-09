¿Andrés Salvatierra molesto por los tuits de Mare Cevallos? Esto fue lo que respondió el boliviano

Aunque ya ha pasado casi medio año desde que Andrés Salvatierra y Mare Cevallos, anunciaron oficialmente que se separarían, siguen siendo el centro de atención en los medios ecuatorianos.

El actor boliviano fue invitado al programa ‘Los Hackers de la Farándula’, donde le preguntaron sobre los tuits que publicó Mare, tras verlo dar declaraciones junto a su nueva novia María José Silva en el estreno de la novela ‘Compañía 593′.

“Que haga bien sus cálculos para que no quede como una tonta a nivel internacional”, dijo Andrés Salvatierra.

También dijo que Cevallos estaría creándose cuentas falsas para crear las “conversaciones” que publica en sus redes sociales, ya que la ecuatoriana también publicó una captura de pantalla de una supuesta amante que tuvo Andrés, mientras aún seguían juntos.

“Parece que se ha creado varios perfiles y se ha respondido ella sola la conversación”, fueron las palabras de Andrés.

Así mismo, comentó que “hay una persona que necesita aprender matemáticas”, haciendo referencia a que Mare menciona que, si él tiene una relación de tres meses, ya hablaba con María José antes de terminarla a ella.

Mare no se quedó callada y, de nuevo, hizo un tuit para defenderse diciendo “la chica de la conversación no es la actual, es otra. En agosto dijiste que si me amaste, pero que lo demostraste con actos ¿acaso son estos?”.

me dijo que no quede como TONTA al no sumar bien en tv nacional. ¿solo seguimos demostrando que eres abusivo y patan o comenzamos a actuar bien de mosca muerta? — Mare 🌊 (@cevallosmare) September 29, 2022

Los usuarios en las redes sociales también expresaron su opinión sobre la situación, hay unos que apoyan a Mare, mientras otros aseguran que la ecuatoriana no ha superado a su ex.

“Quien te va a creer, si tú eres el que tiene cuentas falsas, yo tengo pruebas que me contestaba para hablar mal de ella, que pena como insulto a nuestra ecuatoriana”, escribió un seguidor en Instagram sobre los comentarios que hizo Andrés de Cevallos.

Mientras que otro dijo “No entiendo porque Mare sigue hablando de él, si se supone que a ella ya no le interesa. No lo tome en cuenta”.