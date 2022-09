Carolina Jaume regresa a las redes sociales con este mensaje luego de la audiencia con Allan Zenck

Carolina Jaume hizo un ‘detox’ de las redes sociales en medio de la polémica por la situación legal que atraviesa con su expareja Allan Zenck.

Por un par de semanas, la famosa ecuatoriana decidió cerrar su cuenta de Instagram tras la mediática audiencia y las polémicas declaraciones en comentarios contra otros famosos ecuatorianos por una parodia.

El primer mensaje de Jaume en su Instagram fue una historia que dice “Yo no le deseo el mal a nadie porque cada quien, tarde o temprano recibe lo que se merece. La justicia de Dios es extensa, divina e infinita y sí existe”.

También publicó una serie de fotos con su hijo Alonso donde lo abraza mientras él le da besos.

“Mi hijo fue elegido por ti Dios para vivir conmigo y caminar en este sendero que tú me ofreces seguir de tu mano. Seguir firme a tus propósitos de fe, de humildad, pero sobretodo de amor.

Carolina Jaume y Allan Zenck nuevamente se vieron las caras en el complejo judicial este viernes 23 de septiembre.

A diferencia de la primeras donde Jaume acusaba y gritaba a su expareja. En esta ocasión no se permitió la presencia de las cámaras afuera de la sala de la audiencia.

Jaume llegó con un vestido negro y dijo que Zenck no estaba al día con la manutención y las pensiones del colegio de su hijo. “No has depositado nada, y el sábado hizo un fiestón y era nuestro aniversario”, mencionó.

“Espero que no me revoquen las medidas de protección , la número 7 ya que el lunes en audiencia pudimos demostrar que el señor no está apto para ser responsable de mi hijo.

— Carolina Jaume