Carolina Jaume admitió que recibe ayuda psiquiátrica: “he perdido todo: dinero, trabajo, credibilidad, hasta mi carrera”

Tras salir de su audiencia en la fiscalía, donde rindió su declaración sobre violencia intrafamiliar, Carolina Jaume admitió que recibe ayuda psiquiátrica y que no siente vergüenza al decirlo.

En esta ocasión, a diferencia de la audiencia a la que asistió el 2 de septiembre, Jaume se mostró tranquila y dispuesta a pedir una tregua por el bien de su salud mental, ya que admitió que no puede ser responsable al encontrarse inestable.

“Yo perdí ciertas facultades de mí, como poder hablar elocuentemente, no podía manejar, no podía dormir, y mientras yo no pueda hacer esas cosas, no soy responsable conmigo misma y no puedo ser responsable” — Carolina Jaume

[ “Te voy a hacer quedar mal, abogadita”: Abogada denuncia agresiones verbales por parte de Carolina Jaume ]

Así mismo, la presentadora ecuatoriana agregó en la entrevista para “De Boca en Boca”:

“Tengo algún tiempo recibiendo ayuda psiquiátrica, de la que no hay que burlarse. He presentado esas pruebas a la fiscalía, porque quien está consciente de que tiene depresión y ansiedad tiene que buscar ayuda y no hay que tener vergüenza al decirlo”. — Carolina Jaume

Batalla legal con Allan Zenck

Desde hace varios meses, Carolina se ha enfrentado legalmente con Zenck en relación con su divorcio, la custodia de su hijo y también con una denuncia de violencia. Tras todos estos polémicos juicios, con una voz quebrada Jaume expresó:

“Por favor ¡ya!, paremos con las agresiones, lleguemos a un acuerdo. Basta de agresiones y denuncias, porque yo he perdido todo: dinero, trabajo, credibilidad, hasta mi carrera. Me han quitado tanto, pero también me han quitado el miedo de denunciar y poder hablar aquí”. — Carolina Jaume

[ “Ya paremos con las agresiones, lleguemos a un acuerdo”: El momento en que Carolina Jaume le pidió una tregua a Allan Zenck ]

Jaume desaparece de las redes

Carolina Jaume alegó que tomó la decisión de cerrar sus redes sociales por el bien de su salud mental . Sin embargo, sigue pendiente de ellas, ya que recientemente se vio envuelta en otro escándalo cuando Santiago Castro, presentador de “Los Hackers de la Farándula”, difundió un audio en el que ella hablaba sobre la nueva relación de Zenck. Pese a lo ocurrido, afirmó:

“No sentía comentarios negativos, pero sí mucha presión mediática. Siento que me toca concentrarme en lo que es importante por ahora. Creo que la salud mental, el estado mental y la paz mental no los puedo tener con tantos comentarios y burlas”. — Carolina Jaume

La presentadora también aseguró que no todo es malo en internet: “También hay mucha gente hermosa y bella en las redes sociales que se manifiestan a favor, pero preferí por un tiempo corto retirarme…”.