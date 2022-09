“Hay maneras de llamar la atención”: Así respondió Andrés Salvatierra a Tábata Gálvez

El boliviano Andrés Salvatierra respondió a los ataques de Tábata Gálvez. Lo hizo con tal ironía que pareció que todo lo que dijo la reconocida actriz, le fue irrelevante.

“No la verdad que no. Es como que yo me lo tomo con gracia. Hay maneras de llamar la atención. Supuestamente ese es su trabajo”, señaló el ex de Mare Cevallos.

Respecto al supuesto tuit donde él le decía “anciana sin futuro”, aclaró que: “no, de ninguna manera. No se si están ustedes al tanto, pero Residente acabó de lanzarse a Cosculluela. No sé sis e agarró de ella, fue como que extraño”.

Sobre lo que Gálvez dijo de Mare Cevallos: “yo creo que las palabras que utilizo son muy fuertes. (...) Si yo la utilicé porque ella no está donde yo estoy”.

Tábata Gálvez arremetió contra Andrés Salvatierra tras un tuit que según ella, le dedicó el boliviano

Tábata Gálvez arremetió en contra de Andrés Salvatierra. La quiteña señaló en un programa de farándula digital que un tuit que escribió el boliviano, era una supuesta indirecta para ella. “Porque no me mencionas, pero sé que es para mí mi amor”, dijo la actriz.

Salvatierra tiene su cuenta de Twitter privada, por lo que no se conoce a que publicación se refiere. Sin embargo, Tábata sí reaccionó molesta en contra de él.

“No me mencionas porque eres un cobarde, porque el varón que es bien varón no pone lo que tú pones. Bueno, si hablaste de Mare Cevallos que supuestamente la amabas, qué podemos esperar de la personas que te está diciendo las verdades en tu rostro”, indicó la presentadora.

Así mismo agregó: “porque te lo digo a ti Andrés Salvatierra, de nacionalidad boliviana, que estás trabajando en mi país. Yo soy ecuatoriana. Y si eres inteligente te invito a que te muevas. Yo no necesito ningún papel de migración para trabajar aquí. Bendiciones mi amor y ojalá te dure tu juventud, tu frescura”.

“Ya quisieras tu payaso, mequetrefe, vulgar, chuchumeco tener la trayectoria que esta anciana tiene. Yo soy una mujer bien querida, bien respetada, pero yo tengo mi nombre bien puesto. Y si me voy al extranjero no me voy a payasear en un reality a decir que amo alguien, cuando en realidad no amo a ninguna mujer. Porque algún truquito debajo de la mesa has de tener. Patán, vulgar, poco hombre”, finalizó Gálvez.