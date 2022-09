“Patán, vulgar, poco hombre”: Tábata Gálvez arremetió contra Andrés Salvatierra tras un tuit que según ella, le dedicó el boliviano

Tábata Gálvez arremetió en contra de Andrés Salvatierra. La quiteña señaló en un programa de farándula digital que un tuit que escribió el boliviano, era una supuesta indirecta para ella. “Porque no me mencionas, pero sé que es para mí mi amor”, dijo la actriz.

Salvatierra tiene su cuenta de Twitter privada, por lo que no se conoce a que publicación se refiere. Sin embargo, Tábata sí reaccionó molesta en contra de él.

“No me mencionas porque eres un cobarde, porque el varón que es bien varón no pone lo que tú pones. Bueno, si hablaste de Mare Cevallos que supuestamente la amabas, qué podemos esperar de la personas que te está diciendo las verdades en tu rostro”, indicó la presentadora.

Así mismo agregó: “porque te lo digo a ti Andrés Salvatierra, de nacionalidad boliviana, que estás trabajando en mi país. Yo soy ecuatoriana. Y si eres inteligente te invito a que te muevas. Yo no necesito ningún papel de migración para trabajar aquí. Bendiciones mi amor y ojalá te dure tu juventud, tu frescura”.

[ “No volvería con Mare Cevallos”: Andrés Salvatierra habló sobre sus relaciones amorosas ]

[ “A mi molesta la gente hipócrita”: Fabiola Veliz arremetió contra Mare Cevallos y responde sobre rumores con Andrés Salvatierra ]

“Ya quisieras tu payaso, mequetrefe, vulgar, chuchumeco tener la trayectoria que esta anciana tiene. Yo soy una mujer bien querida, bien respetada, pero yo tengo mi nombre bien puesto. Y si me voy al extranjero no me voy a payasear en un reality a decir que amo alguien, cuando en realidad no amo a ninguna mujer. Porque algún truquito debajo de la mesa has de tener. Patán, vulgar, poco hombre”, finalizó Gálvez.

No es la primera vez que existe conflicto entre estos dos personajes de la farándula nacional. Desde que Salvatierra llegó al país no se llevó muy bien con Tábata Galvez.