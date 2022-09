“Somos los que más vendemos”: Don Day y Andrés Salvatierra hablan de su compañerismo

Andrés Salvatierra y Diego Álvarez, mejor conocido como Don Day, limaron sus asperezas y ahora comparten, se ríen y apoyan el crecimiento profesional del otro sin ningún tipo de envidia o represalias.

Los dos ex participantes de ‘El Poder del amor 2′, conversaron con Leonardo Quezada para el segmento ‘Hackers de la farándula’ y, dijeron que no les prestan atención a las críticas, ni malos comentarios de las personas que no están de acuerdo con la llegada de Salvatierra a Ecuador o que les parece hipócrita que ambos trabajen juntos.

“Aunque no lo acepten, somos los que más vendemos. Estamos pegados y todos quieren trabajar con nosotros”, dijo Don Day a las cámaras de En Contacto, en medio de risas.

Por otra parte, Andrés, con la serenidad que lo caracteriza aseguró que todo lo toma con positivismo. El actor se ha visto envuelto en polémicas y ha recibido múltiples críticas, sobre estar con Mare Cevallos para ganar popularidad y obtener trabajo en el país.

“Me lo tomo con buen humor, de una forma positiva, cuando la gente habla o tiene esa negatividad, significa que estás creciendo. Estoy en un país lejos del mío en donde soy parte de una teleserie llena de talento y eso me llena de satisfacción”, aseguró.

Mientras, Don Day también dijo que no está de acuerdo con las personas que critican a su compañero “en este país y en todas las oportunidades sobran. Eso de que ‘no hay más hombres, no apoyan el talento nacional’ es mentira”, sentenció.

Tanto Andrés, como Don Day, son parte del elenco de ‘compañía 593′, la nueva producción de Ecuavisa que se estrenará el próximo 27 de septiembre. Los personajes que interpretan serán enemigos en la tele serie que tiene un toque de comedia.