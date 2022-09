Alejandra Jaramillo es nominada y está en la zona de castigo en “Siéntese quien pueda”: contra esta panelista se enfrentará

Alejandra Jaramillo fue nominada por la audiencia del reality show de “Siéntese quien pueda”. Ahora, la ecuatoriano se enfrentará contra Liliana Rodríguez, quien es la otra sancionada y es la tercera semana seguida en donde es elegida por el público para estar en la zona de peligro.

Así lo dio a conocer Julian Gil presentador del programa, quien dio a conocer ya los resultados de las personas que se han portado mal en los ojos del público y dio los nombres de quienes deberán trabajar en un exclusiva para permanecer en el show.

“No, jamás. Jamás sentiría que mi público me falló. Por algo pasan las cosas, esto parte del juego. Cuando yo me metí al programa sabía que esto iba a suceder. Me tocó en la cuarta semana y estoy agradecida por esta oportunidad, porque lo veo así. Si es que salgo es mi oportunidad de trabajar, de buscar una exclusiva y superar esa bara tan alta que va a dejar Álex Rodríguez, vamos a verlo por el lado positivo. Agradecerles por apoyarme y por votar por mi”, señaló ‘La Caramelo’.

Por otro lado, la venezolana dijo: “Amenazada a castigo por cuarta semana de castigo. Estoy extenuada pero a la vez agradecida. Quiero aprovechar para darles las gracias, estamos conectados ustedes y yo. (...) Estoy tranquila, pero no voten por mí”.

[ “Yo creo que lo malinterpretó”: Así fue la polémica que tuvo Alejandra Jaramillo con una de sus compañeras en “Siéntese quien pueda” ]

Frente a esto el español Álex Rodríguez expresó su apoyo a la ecuatoriana desde uno de los comentarios de la cuenta oficial del reality donde dijo lo siguiente:

[ Alejandra Jaramillo defiende a Génesis Aleska de las acusaciones de Miguel Mawad en ‘Siéntese quien Pueda’ ]

“Gracias por ser tan buena compañera y por defender con honestidad lo correcto. Eres un ser demasiado hermoso y un enorme descubrimiento para los que no te conocíamos. Gracias”.

Desde ya el público ya podrá votar para evitar que Alejandra Jaramillo sea nominada en “Siéntese quien pueda” y siga siendo protagonista en la producción de entretenimiento.