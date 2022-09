“Yo creo que lo malinterpretó”: Así fue la polémica que tuvo Alejandra Jaramillo con una de sus compañeras en “Siéntese quien pueda”

Alejandra Jaramillo se vio en vuelta en nueva polémica en el reality show “Siéntese quien pueda”. Un malentendido provocó un rose entre la ecuatoriana y Liliana Rodríguez, también panelista en el programa.

Julian Gil, presentador del programa, paró la dinámica del segmento respecto al funeral de la Reina Isabel II para pasar al tema del confesionario respecto a comentarios sobre el “Puma” Rodríguez, papá de Liliana, quien aseguró que su eterno contrincante Álex Rodríguez había dicho algo fuera de lugar.

Frente a esto ‘La Caramelo’ expresó su opinión y dijo lo siguiente: “pienso que Álex no dijo lo que Liliana textualmente dijo, que fue: ‘tu dijiste que mi papá no me quiere, y Álex textualmente no dijo eso”.

En cambio la opinión de Liliana fue: “me hubiera gustado que lo que se comenta en el camerino, hubiera sido lo mismo que escuché ese día cuando pedí a mis compañeros que corroboraran los que yo estuviera diciendo”.

“Yo creo que Liliana lo malinterpretó”, replicó Alejandra. “Cuando ella hayamos vivido mi hermana, mi hija y yo, entonces hablamos”, ratificó Rodríguez.

¿Qué fue lo que pasó?

Después de estas opiniones dividas Julian Gil preguntó a Liliana Rodríguez qué fue lo que sucedió respecto a los comentario omitidos, alo que ella respondió:

“No tengo nada que decir. Yo creo que ya todo se ha dicho. Ya todo está hablado. Nosotros sabemos exactamente que fue lo que pasó, que hemos tenido que hacer y que decir. Yo que está bastante claro Julian. Y el público, recalco, repito e insisto el público no es tonto. Una cosa es que yo escuche, una cosa es que yo interprete. Y si yo interpreto lo mismo que el público, entonces ya no hay más nada que decir”.

Después de escuchar esto, el rostro de Alejandra Jaramillo cambió y molesta le pregunto a Liliana: “pero yo, ¿qué dije en el camerino?”.

“Lo que yo estoy diciendo de mis compañeros en el camerino, no estaba hablando de ti”, aclaró Rodríguez a ‘LaCaramelo’ que presentó una actitud defensiva frente a la venezolana.