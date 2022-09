Liliana Rodríguez rompió con los rencores y pidió perdón a su papá ´El puma´ en Siéntese quien pueda

La panelista de ´Siéntese quien pueda´, Liliana Rodríguez, se robó por completo el protagonismo del programa y sorprendió a todos con unas emotivas palabras. La actriz aprovechó un momento del espacio televisivo para sacar bandera blanca y pedir un alto al fuego y distanciamiento que mantiene hace un tiempo con su padre, el cantante José Luis Rodríguez, también conocido como ´El puma´.

Liliana hizo una pequeña pausa en su trabajo como moderadora y mirando a las cámaras, comenzó con su disculpa, la que dirigió no solo a su papá, sino también a la que ahora es su actual familia, su esposa Carolina Pérez, y su hija, Génesis.

“Yo voy aprovechar esta plataforma, para Puma, Carolina, Génesis, así es como se hace esto, porque a la final vamos a rendirle cuentas al Dios todopoderoso, porque no vamos a vivir para siempre y el tiempo de vida de se acorta”, inició diciendo la también cantante.

Seguidamente, añadió: “Así es como se hace. Yo, Liliana Rodríguez Morillo, hoy, si alguna vez fui una teenager, tonta, malcriada, enamorada de su papá y dije o hice algo indebido, indispuesto que haya causado algún tipo de dolor en tu nueva familia, yo volteo la cara como me pide Dios y pido perdón, así es como se hacen las cosas, las cosas hay que provocarlas para que Dios y el mundo vea una reconciliación”.

De igual forma, la venezolana también se dirigió a la esposa de su padre y dijo: “Hoy, aquí, en ¡Siéntese quien pueda! lo voy a hacer. Carolina si alguna vez te insulté como hija dolida que fui y he sido desechada por muchos años, quiero que sepas que Dios es maravilloso y él es mi verdadero papá, y te pido perdón mamacita, te lo pido, no sé si en realidad me vas a perdonar, pero lo hago”.

Hasta donde se conoce, el motivo del alejamiento entre ´El puma´ y Liliana habría sido a raíz de la separación del cantante con su madre, la cantante Lila Morillo, pues aunque el artista declaró en alguna ocasión que su divorcio no habría sido con motivo de un tercero, esa no es la versión que manejan sus hijas.

Para cerrar, Liliana si bien se disculpó, también criticó el hecho de que José Luis Rodríguez, no hubiese hecho ningún intento para motivar un nuevo acercamiento.

“Puma todavía estás quedando corto, le das al público lo que quieren escuchar para tratar de arreglar un entuerto desde hace muchos, que nos has tenido el valor y el coraje como padre de asumir. Tú como cabeza de familia, a mí me hubiera gustado que tú dijeras: ‘vengan acá, vamos a resolver esto porque es los que Dios quiere, me puedo morir mañana y esto lo tengo que resolver, no puedo irme al cielo con cargas pendientes’, pero como no has tenido el valor... yo te voy a ayudar hacerlo, yo, tu hija primogénita. El amor lo es todo, Dios no tiene amor, Dios es amor, y en el amor está el perdón”.