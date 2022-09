“Váyase Carlezzo a comer un maduro con queso”: Así reaccionó Vito Muñoz frente a la interminable novela chilena respecto a Byron Castillo

El periodista deportivo Vito Muñoz reaccionó a la interminable novela chilena respecto a Byron Castillo. El reconocido comunicador aseguró que no es la primera vez que ‘La Roja’ actúa de tal forma.

“Cada vez que ellos están a punto de quedarse afuera de un mundial se empecinan en hacer cosas vergonzosas. La una fue en el Maracán, en el año 85, perdían con Brasil y Roberto Rojas fingió que una bengala le había pegado en la frente y era que se había cortado con una gillette que él había llevado a propósito, una vergüenza. Luego en la anterior eliminatoria inventaron nacionalidades de un jugador Cabrera boliviano y salió más bien favorecido Perú y se quedaron afuera”, señaló Muñoz en una entrevista para De Boca en Boca.

Así mismo agregó: “ahora nos la tienen montada. Pero ahora ahí han contratado un abogado brasileño de apellido Carlezzo, que dicen que le están pagando fortunas”.

Frente a la siguiente audiencia que tiene Castillo, y que no tiene la obligación de asistir si no quiere según su abogado, Vito también dio declaraciones: “Si él no quiere ir no va. Yo de Byron fuera y liquido esto, que es un fastidio más que una amenaza. No confundamos amenazar ya con fundamentos con fastidiar con cuestiones inexistentes”.

[ ¿Por cuánto dinero podría demandar Byron Castillo a la Federación de Fútbol de Chile? ]

[ ¡Se reactiva el caso Byron Castillo! La FIFA cita al jugador y Chile avanza en su intento por meterse por la ventana al Mundial de Qatar 2022 ]

De igual forma, el empresario machaleño le envió un mensaje a Eduardo Carlezzo: “Yo entonces le quiero hablar a Carlezzo abogado brasileño en el mismo idioma, Carlezzo estás derrotado. Váyase Carlezzo a comer un maduro con queso”.

“Este lío ya lo traen ellos hace siete meses y no han encontrado absolutamente nada, ya lo que tienen es ganas de jo... y el abogado justifica la plata que se está metiendo al verle la cara de tontos. (...) Yo de Byron, yo voy para terminar de darles un par de bofetadas a los que quiere ganar a base de triunfar en la mesa lo que no lograron en la cancha”.