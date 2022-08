¡Se reactiva el caso Byron Castillo! La FIFA cita al jugador y Chile avanza en su intento por meterse por la ventana al Mundial de Qatar 2022

Chile ve la luz en su afán de meterse al Mundial de Qatar 2022 por la ventaja y no por lo futbolístico. La corte de apelaciones fijó ya fecha y hora para la audiencia en la que la ANFP buscará que el fallo sea a favor de Chile por el caso Byron Castillo y así jugar el la Copa del Mundo.

El ecuatoriano fue acusado de ser colombiano por parte de Eduardo Carlezzo, abogado de la AFNP. Según información recabada por El Deportivo, la FIFA le informó a la Federación de Chile que la audiencia se realizará el próximo 15 de septiembre, a las 14.30 horas de Zúrich.

Byron Castillo deberá presentarse ante la FIFA ante las acusaciones sobre su nacionalidad. Sin embargo, el jugador no estará solo ya que también viajará un representante de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y defenderán a Castillo ante la Federación de Chile y de Perú. Esta última se sumó a los reclamos una vez que quedó eliminada del Mundial, vía penales, en el repechaje jugado ante Australia.

Se le cumplió a Eduardo Carlezzo

El abogado brasileño había dicho que las declaraciones de Castillo serían vitales: “Aparentemente no habrá una investigación específica de la FIFA al jugador, y eso me preocupa mucho, porque cuando entramos solicitamos que se marcara una audiencia para escuchar al jugador. Él tiene que hablar y los órganos deportivos tienen que escuchar. Él es el principal testigo. Tiene que hablar. Me preocupa mucho que la FIFA no lo haya llamado”, decía el abogado.

Cabe recordar que la ANFP exigió algunas sanciones para la Federación Ecuatoriana de Fútbol y para Byron Castillo. El medio de comunicación La Tercera reveló que el abogado exigió castigar a Byron Castillo de por vida, sacar a $1 millón a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y que la Tri no pueda clasificar al Mundial 2022 y 2026. Evidentemente, son peticiones exageradas que la FIFA no da cabida debido a que el fallo fue a favor de Ecuador.

¿Peligra el Mundial para Ecuador?

La FIFA deberá resolver de alguna manera el caso Byron Castillo, porque si se vuelve a dar el fallo para Ecuador, Chile acudirá al TAS. Sin embargo, podría darse alguna sanción a Ecuador y al jugador Byron Castillo sin poner en peligro su clasificación al Mundial de Qatar 2022. Es decir, podría cumplirse la sanción pedida por Eduardo Carlezzo. Pese a todo, la última palabra la tiene la FIFA.