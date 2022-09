‘Siéntese quien pueda’: Alejandra Jaramillo enfrenta a Natália Subtil ante la polémica con Sergio Mayer

Las polémica entre Natália Subtil con Sergio Mayer por la hija que tienen en común llegó hasta el reality de ‘Siéntese quien pueda’. Fue la misma Alejandra Jaramillo que se comunicó con la expareja del hijo de Bárbara Mori para que de su versión de las acusaciones en su contra.

‘La Caramelo’ le preguntó a Subtil sobre los señalamientos que tiene que trabajar para mantener a su hija ya que supuestamente “no hace nada”. Lo hizo a través de una llamada en la que también participaron sus compañeras del panel Vanessa Arias, Carla Gómez y Liliana Rodríguez.

Aunque la respuesta de Subtil no se entendió bien, Álex Rodríguez también quiso hacerle una consulta. El español intentó sacarle información sobre si existe o no una denuncia para lograr la pensión alimenticia de Mila, antes de dar declaraciones a los medios como ella lo ha hecho. “Todo eso se esta haciendo”, respondió.

Será en la transmisión de esta tarde que veremos qué más sucede con Alejandra y cómo le va en cuanto a este tema tan fuerte de farándula. Tomando en cuenta que la ecuatoriana ha asegurado que no va a renunciar a ello, aún cuando no es su fuerte, y que día a día se prepara para dar lo mejor de sí.

Sin duda, ‘La Caramelo’ ha evolucionado en estas semanas desde que se estrenó ‘Siéntese quien pueda’ que se transmite en Ecuavisa de lunes a viernes a las 14:00.

Al inicio vimos a una Ale cautelosa, callada y casi que se dejaba ‘comer viva’ por sus compañeras. Ahora sí se ve la evolución y el empeño que le ha puesto en resaltar en esta tremenda oportunidad que le dieron en Estados Unidos.

¿Qué pasa con Natália Subtil ante la polémica con Sergio Mayer?

La polémica entre Natália Subtil y Sergio Mayer aumenta cada vez más. La modelo ha señalado al padre de su hija como “ausente” y que supuestamente no le ayuda con los gastos de la menor. Ahora se ha hecho una bola de nieve tras la filtración de audios y mensajes.

El hijo de Bárbara Mori ha asegurado que las acusaciones en su contra son falsas, ya que pese a vivir en otro país, sí está al pendiente del bienestar de su hija.

También destacó que ese tipo de conflictos quien más afecta es a su hija.

¡Sergio Mayer Mori le responde a Natália Subtil sobre la demanda que pondrá en su contra por supuestamente no mantener a su hija! 😱📺 #VLA #NattiEnVLA pic.twitter.com/dZbHG1pPIs — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 16, 2022

Por su lado, Subtil dio una reciente entrevista para la revista TVNotas en la que dijo que Sergio decidió irse a vivir a España con una nueva pareja, dejando, según ella, todas sus obligaciones como padre de una menor de edad.

“Lo que pasa es que ya lleva dos meses sin buscarla, lo cual me tiene triste y no por mí, sino por mi hija, que no se merece esto. No le escribe para nada”, mencionó.