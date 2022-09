¿Alejandra Jaramillo sueña con casarse? Esto dijo la ecuatoriana sobre el amor en “Siéntese quien pueda”

Alejandra Jaramillo se tomó el show en “Siéntese quien pueda”. La ecuatoriana en su intervención respecto a Sebastián Rulli, quien será el protagonistas de una producción, fue quien ganó el espacio respecto a opinar sobre el amor y el matrimonio.

“Yo si discrepo un poquito con el tema del matrimonio. Yo pienso en mi caso que es decisión de cada persona y sé que la modernidad ha acabado con el tema del matrimonio y la base de la familia”, dijo Alejandra.

Así mismo agregó: “yo creo que recibir la bendición de Dios, cuando quiere tener un matrimonio para toda la vida, que aún habemos personas que soñamos con eso, que no está mal. Que no tiene que ver con lo ‘moderno’ y ‘actual’, también tenemos derecho a cumplir el sueño o ese anhelo de corazón”.

En ese momento, Julian Gil la interrumpió y le hizo la siguiente pregunta: “Con Efraín Ruales, ¿Llegaste a vivir con él o a tener planes de boda?”.

Alejandra Jaramillo respondió: “No no llegamos a vivir juntos, pero como te comenté aquella vez si teníamos planes. En todo caso, volviendo a este tema, yo creo que cuando te sacas y tienes malas experiencias en el matrimonio, no te quieres volver a casar”.

Alejandra Jaramillo responde críticas por su participación en ‘Siéntense quién pueda’

La receptividad que ha tenido el programa de farándula con un toque de reality, ‘Siéntese quién pueda’ ha sido muy positivo. Sin embargo, más de un “experto” o conocedor de la farándula ha criticado las participaciones de Alejandra Jaramillo.

“Sé por qué me eligieron a mí, porque pasé por un casting. Y hasta que el canal o yo, como relación laboral que mantenemos, no digamos que ‘no vas más o no me siento cómoda’, seguiremos en este ruedo y tratando de disfrutar del proceso”, expresó la presentadora ecuatoriana en una entrevista a Leonardo Quezada, de En Contacto.