“Por qué no critican mejor como destrozan imágenes, como destrozan carreras”: Así reaccionó Niurka Marcos a la postura de Alejandra Jaramillo sobre el beso de Bad Bunny

Niurka Marcos respondió a la postura de Alejandra Jaramillo frente al polémico beso que se dio Bad Bunny con uno de sus bailarines. La cubana reafirmó que es más importante criticar otras cuestiones alrededor de los famosos, que un beso.

“Primero que nada esa reacción que tuviste está bien. Es tu derecho y es respetable. Pero de la misma forma en que tú existe tu derecho en este instante, quiero decirte esto. Los artistas en el escenario nos llenamos de una adrenalina extraordinaria que traspasa de una forma maravillosa y majestuosa las fronteras. Vemos mucho más allá que los mortales”, señaló la vedette.

Así mismo agregó: “Pero lo real es sobre las imposiciones sociales. Somos seres humanos de alma”.

Niurka explota frente a críticas por beso de Bad Bunny

La invitada especial también señaló su molestia respecto a la polémica que puede genera un beso, habiendo cuestiones mucho más importantes sobre las personas que son famosas.

“Estamos criticando un beso, pero escuchen bien lo que les voy a decir. Por qué no critican mejor como destrozan imágenes, como destrozan carreras, como dañan gente y no tienen que dar un beso. Mejor preocúpense de cómo le han dado en la torre a tantas familias en nuestra industria. Como este hombre ha sufrido con su hijo (Julian Gil). Eso les debe importar, no un beso”, expresó Marcos.

Por otro lado, quien asumió postura y no apoyó lo que dijo Niurka fue Alejandra Jaramillo, al igual que Luis Alfonsos Borrego quienes no estaban de acuerdo con la posición de la cubana.