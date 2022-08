“Tú eres el que te la tiras de muy sabido a veces”: Esto se dijeron Mauricio Ayora ‘Caterva’ y Gustavo Navarro en pleno programa en vivo

Una nueva polémica se dio en las instalaciones de TC Televición. Mauricio Ayora mejor conocido como ‘Caterva’ protagonizó una pelea en vivo con Gustavo Navarro. Esto provocó incluso que la periodista Rocío Cedeño perdiera la paciencia. Todo empezó porque Navarro le dijo: “No hables tonteras, tú nunca has cogido un bailejo(pala para mezclar cemento)”.

Frente a eso ‘Caterva’ le respondió: “Mira ba..... Mira Gustavo no seas ba....”. A lo que el otro presentador respondió: “No me digas así. Tú eres el que te la tiras de muy sabido a veces”.

Mientras Ayora continuaba con el insulto: “Escúchame ba.... No me digas a mí lo que yo he hecho, yo he sido hasta cobrador de buseta. Ahora otra cosa, no solo el albañil coge sol ñaño lindo, sino gente que instala cables, gente de electricidad, gente que instala diferentes servicios, gente que destapa las alcantarillas y se tienen que meter en esas fosas en tremendo calor. Son muchísimos los trabajadores, ¿Tú cuándo has cogido un bailejo?”.

Frente a esto Navarro respondió: “La semana pasada. Hagamos un concurso para ver quién logra hacer una mejor mezcla”. En eso la presentadora del programa tuvo que intervenir para que dieran por terminada la pelea: “¿Y qué ganamos con eso?”.

Ayora no contento le dijo: “No sé pues él quiere ganar”. Posterior a ello continuaron con el intercambio de palabras como dos niños pequeños, en donde solo se escuchaban los gritos de ambas personalidades.

Rocío Cedeño perdió la paciencia

Como la discusión no finalizaba, la reconocida periodista Rocío Cedeño, que es parte también del segmento que se enfoca en el servicio a la comunidad, tuvo que intervenir molesta para que ambos comunicadores dieran por terminada la trifulca.

“¿Si se dieron cuenta compañeros que ustedes están siendo los protagonistas en este momento? Y nosotros estamos hablando de la comunidad”, expresó Cedeño con tono impaciente.