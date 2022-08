¿Quién es Julián Gil, el guapo presentador de “Siéntese quien pueda” y que ‘piropeó’ a Alejandra Jaramillo?

El actor Julián Gil, quien es parte de la telenovela ‘La herencia’, que en Ecuador se ve por la señal internacional de Televisa, es el presentador de ‘Siéntese quien pueda. El actor argentino tiene 52 años, hizo una producción en Ecuador, titulada ‘Mi conciencia y yo’ en la que compartió con Laura Suárez y Oswaldo Ríos. Tiene un hijo (Matías) con la actriz y modelo Marjorie de Sousa con la cual tiene problemas porque no puede verlo.

Como actor de telenovelas apareció en Acorralada (2006/07), Amor comprado (2007), Valeria (2008) y Sortilegio (2009), para Televisa. En Perú protagonizó Los Barriga (2009), junto a Claudia Berninzon.

Para el cine actuó en películas como Marina (2001), Más allá del límite (2002), La caja de problemas (2004), Fuego en el alma (2005), El milagro de la Virgen de Coromoto (2006) y Santiago Apóstol (2017) entre otras.

Carla Estrada le dio la oportunidad de trabajar en México en la telenovela Sortilegio (2009) y en España, apareció en Valientes (2010), interpretando a Leo Soto.

En Estados Unidos trabajó en la obra de teatro Sortilegio, basada en la telenovela del mismo título. En Eva Luna (2010/11) coproducción de Univisión y Venevisión, tuvo el papel de antagonista y fue nominado a los Premios Juventud.

Un año después, regresó a México para participar en La que no podía amar (2011/12), producida por José Alberto Castro y donde trabajó junto a Ana Brenda Contreras y José Ron. Siguió con las telenovelas ¿Quién eres tú? (2012/13), Los secretos de Lucía (2013) y el filme Misterio’s: Llamas de sueños (2014). También en 2014, aparece en la comedia Lotoman 003, junto a Fernando Carrillo.

Actuó en los videoclips La Noche, de Gloria Trevi (2011), Ese es mi Cariño, de Norka (2013) y Tu Libertad, de Prince Royce (2014). En ese mismo año encarnó a Patricio en la telenovela Hasta el fin del mundo (2014-2015), junto a Marjorie de Sousa y David Zepeda.

En 2019 actuó en la película Jesús de Nazareth y en 2020, trabajó en Médicos, línea de vida y en 2021, en ¿Qué le pasa a mi familia? interpretando a Carlos Iturbide. En 2022 actúa en La herencia.

Polémica con Marjorie de Souza

Los actores tuvieron un romance años antes de concebir a Matías y cuando se enteraron del embarazo decidieron volver a intentarlo, sin embargo, no funcionó y su relación de amistad se transformó en una disputa por su hijo.

Julián Gil conoció a Marjorie de Sousa cuando colaboraron en una telenovela. En ese momento, cada uno tenía su respectiva pareja y no tuvieron un acercamiento sentimental hasta años después, cuando se reencontraron en Miami. Así comenzaron a salir y con el paso del tiempo empezó a surgir un sentimiento que los llevaría a iniciar un noviazgo.

julian Gil

Cuando se enteraron del embarazo decidieron volver a intentar tener una relación, comenzaron a salir, se comprometieron “Con toda la ilusión de casarnos, de formar una familia”, vivieron juntos pero sus quehaceres profesionales los mantuvieron separados por un largo tiempo que no les habría permitido construir nuevamente un vínculo.

Julián Gil confesó que a pesar de los esfuerzos no lograron sostener su relación y un factor fue la convivencia que tenía con la madre de Marjorie, quien vivía con ellos: “Esa convivencia se convirtió en una gran tortura para mí y Marjorie, esa es una gran verdad [...] La señora no me dejaba acercarme al niño”.