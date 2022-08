Álex Rodríguez a Alejandra Jaramillo: “Tú no estés nerviosa porque antes que tú nos vamos todos de Siéntese quien pueda” (Metro Ecuador)

Ya se conocen las dos nominadas al castigo de ‘Siéntese quien pueda’: Liliana Morillo y Vanessa Arias. Sin embargo, antes de conocer los resultados del público, Alejandra Jaramillo compartió videos de la tensión que se vivía detrás de cámaras y sobre todo entre los panelistas, Álex Rodríguez y Lucho Borrego.

“¿Qué pasa Álex amigo? ¿Estás nervioso?”, dijo ‘La Caramelo’ al periodista español y él le respondió: No para nada, ni tú tampoco, si tienes a todo el Ecuador que te respalda. Antes que tú nos vamos todos”, indicó. Ante eso, la esmeraldeña soltó una carcajada.

Álex Rodríguez a Alejandra Jaramillo: “Tú no estés nerviosa porque antes que tú nos vamos todos de Siéntese quien pueda”Álex Rodríguez a Alejandra Jaramillo: “Tú no estés nerviosa porque antes que tú nos vamos todos de Siéntese quien pueda” (Captura de pantalla)

Alejandra también compartió imágenes de lo que estaba sucediendo en el set y compartió una imagen de cómo se sentía antes de conocer a las nominadas, ya que se sentía muy nerviosa pero lo compartió con humor. “Mi cara antes de conocer la decisión del público”.

Luego ya en el set, Álex Rodríguez, subió un video donde se puede ver a las dos nominadas que se enfrentarán cara a cara y con Alejandra indicaron que se está viviendo un momento tenso y que se sientes felices por no haber sido nominados: “Gracias a la gente que nos salvó”, dijo Ale. “Gracias a tu país que nos salvó”, dijo Álex.

Esto evidenciaría el total respaldo que cuenta Alejandra Jaramillo en el programa pese a que ha sido duramente criticada por la prensa y expertos de farándula en cuanto a su desenvolvimiento en el reality.

En redes sociales indican que, como Vanessa Arias arremetió contra la ecuatoriana, por eso que está nominada a ser castigada. Ante ello, la misma ‘Caramelo’ agradeció a la audiencia y mostró el respaldo que tuvo desde el primer día de programa.

Hoy, se conocerá a la primera castigada, por lo que promete ser un programa picante.

¡Vamos, Ale!

Si bien nadie le quita a Ale lo hermosa, educada, dulce, carismática y bien hablada, al haberse aventurado a ese nuevo reto tiene que defenderse de ‘los lobos’ porque se la ‘van a comer viva’. Sí, demuestra que hizo la tarea, Ale, pero aún le falta hacer comentarios no tan complacientes, ni obvios, y sin faltar el respeto. No queremos que Ale salga o sea castigada. Más bien que demuestre que está muy por encima de sus compañeros y que el talento ecuatoriano no tiene nada que envidiarle al de otros países.