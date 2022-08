Carolina Jaume sobre discusión con Mafer Vargas en peluquería: “Ella fue la que inició”

Carolina Jaume La presentadora aseguró que no motivó ninguna pelea ni provocó a Mafer Vargas. Agencias.

La presentadora Carolina Jaume, no sale de un toma y dame entre mujeres, por un lado están sus constantes debates con la actriz Sofía Caiche, con quien ya parece haber hecho las pases, sin embargo, ya hay un nuevo nombre en la lista de peleas, la modelo Mafer Vargas, con quien Jaume tuvo un reciente roce, en las instalaciones de una peluquería, que dejó sorprendido y con la interrogante de ¿Qué pasó? a más de uno.

El cruce de opiniones entre estas dos ecuatorianas levantó más de una mirada, no solo de los clientes del centro de belleza, sino también de los medios de farándula, quienes no se quedaron con las ganas de saber que motivó este duelo. Carolina Jaume fue abordada hace poco por un reportero del programa Calientitos tv para ahondar sobre aquel enfrentamiento y la actriz aseguró que si hubo un impase, ciertamente no fue promovido por ella.

“Ella fue la que inició, yo no dije nada. Yo simplemente la saludé y empezó la señorita a decir sus cosas, lo que ella creía, se expresó con respecto a lo que ella sentía de la gente de En Contacto”, aseguró Jaume, al tiempo que agregó que al menos de su parte “no hubo una mala palabra, un insulto”.

La presentadora explicó además que aparentemente Mafer Vargas estaba en descontento por una información dada por con el programa En Contacto, situación en la que no tuvo nada que ver, pues la actriz detalló que para ese momento no se encontraba en el espacio, debido a sus complicaciones médicas.

“Yo le dije bueno, que Dios te bendiga, te quiero mucho y discúlpame si yo he hecho algún comentario”, dijo Jaume al medio.

Asimismo, Carolina aseveró que tras el desafortunado encuentro, ella optó por enviarle un mensaje a Mafer como muestra de buena voluntad, “Yo no estoy para pelearme con una muchacha. Yo le envié un mensaje después, quisiera pedirte disculpas, no me metas en esto”, concluyó.