En Contacto: estos han sido los personajes que están molestos con el programa de farándula

En Contacto recibió la semana con múltiples molestias. Mare Cevallos, Krysthel Chuchuca, José Ramón Barreto y María Fernanda Pérez son las personalidades que se han visto en conflicto con el segmento de farándula. Sobre todo por varios comentarios que se han emitido.

El pasado domingo 21 de agosto, Mare Cevallos envío un mensaje vía Twitter donde ella explicaba que tiene bloqueado al programa de sus cuentas en rede sociales. Aseguró que cualquier comentario sobre ella por algunos de los panelistas, sería sin su consentimiento.

“Yo no le permito a un programa que hace de mi nombre un circo, tener acceso a información mía de primera mano. o he mantenido mi vida personal privada desde hace mucho y ni me aparezco por ese programa desde que terminé la primera temporada de mi espacio digital, que a pesar de ser ‘extensión’ del matinal, si tenía contenido de calidad”, escribió en el hilo.

En un ‘en vivo’ que hizo en TikTok explicó la razones por las que arremetió contra el programa de farándula. “Ya expresé mis molestias con las personas pertinentes en su debido momento y no hizo absolutamente nada. Se me tomó como poca cosa lo que dije. Como: ‘nada que ver lo que dices, seguiremos haciendo lo que nos da la gana’”, indicó Cevallos.

[ Así le fue a Alejandra Jaramillo en su primer programa “Siéntese quien pueda”: ¡No votes por ella! ]

btw para la gente que le gusta el chisme, tengo al programa en contacto hasta bloqueado de mi ig. cualquier cosa que hablen ahí de mi es sin mi consentimiento y falso. yo no le permito a un programa que hace de mi nombre un circo tener acceso a información mía de primera mano. — mare (@cevallosmare) August 21, 2022

Así mismo agrego que: “yo estoy cansada. No acudiré a dicho programa así yo esté trabajando en esta empresa, hasta que se pida disculpas. Creo que se tiene que aprender hacer las cosas con ética, con moral, con humanidad. Creo que uno debe hacer lo que predica.(...) Si haces labor social con una mano y destruyes a la gente con la otra, ¿De qué estamos hablando?”.

[ Alejandra Jaramillo: Dónde ver el programa “Siéntese quien pueda” en el que la ecuatoriana es panelista ]

“Le voy a mandar un lindo vestido”

Krysthel Chuchuca, al igual que lo hizo Mare Cevallos, envío un claro mensaje al programa En Contacto. Pero antes decidió arremeter contra uno de sus panelistas. “Díganle a Henry Bustamante que le voy a enviar un lindo vestido para que se relaje y se ponga coqueta”, se expresó la modelo en contra de uno de los presentadores del programa de entretenimiento.

Así mismo agregó: “Por eso Mare Cevallos los manda al car... siempre y luego andan llorando”, expresó en unos comentarios que hizo en una publicación de Instagram del programa que hablaba sobre ella.

Así desde su cuenta, en una historia expresó lo siguiente respecto a su réplica: “En Contacto, espero que no borren mis comentarios”. Chuchuca seguiría los mismo pasos de María Elena quiene el domingo vía Twitter aseguró que ella no dio autorización ni consentimiento para que hablen de ella.

"Krysthel Chuchuca envía contundente mensaje para En Contacto"./ Instagram

Así mismo, su novio, José Ramón Barreto, también la defendió en un comentario frente a las opiniones emitidas respecto a la privacidad que Krysthel deseaba que sea respetada:

“No conozco a nadie más centrada y dispuesta a sus metas como Krysthel. Trabajadora incansable, exitosa en cada una de las cosas que se enfoca, apasionada por sus emprendimientos, su marca, su empresa. Tristeza que solo les dé para hablar de lo que ni siquiera saben. Pregunten, averigüen. ¿Son periodistas? Hagan su trabajo. Lo mío y mis problemas son míos. Si quieren lanzarme a mí, háganlo como siempre, pero a ella no”.

"Juan José Barreto defendió a Krysthel Chuchuca frente a críticas de En Contacto"./ Instagram

El motivo por el cual María Fernanda Pérez reaccionó contra Carolina Jaume

El origen de este conflicto se remonta a un comentario emitido por Jaume donde se burlaba de Mafer. La panelista de En Contacto no midió sus palabras y decidió hacer una parodia y burlarse de Pérez diciendo: “no me digas ‘cachuda’”.

Esto provocaría que la actriz cambie su carácter y actitud contra Jaume. Por ese motivo, se dio a conocer que en medio de un salón de belleza mientras la ex participante de ‘El Poder del Amor’ se encontró con María Fernanda, ella no quiso saludarle y le reclamó por lo que había dicho en vivo.