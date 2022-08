Jeyder Rescata: ¿quién es el influencer al que allanaron su vivienda y detuvieron en Guayaquil?

En redes sociales se difundieron imágenes del allanamiento de la vivienda y posterior detención del influencer Jeyder Rescata. De momento no se tiene más información de lo sucedido. Sin embargo, muchos se preguntarás a qué se dedicaba este joven.

Su verdadero nombre es Jeyder Terán y reside actualmente en las provincia de Los Ríos. Desde sus redes sociales se ha dedicado a publicar contenido en donde muestra cómo rescata a personas que son adictas a la heroína y los ayuda a buscar el camino para rehabilitarse.

Él también tuvo problemas de este tipo. Logró salir a tiempo y su experiencia lo llevó a que pueda brindar una mano solidaria a otras personas que pasan por lo mismo e incluso ayudarles a costear su tratamiento ya que la mayoría provienen de hogares de escasos recursos.

“La mayoría dice que las adicciones son un problema de salud. A mi opinión se trata de un problema de decisión. En ti está saber si corres detrás de un sueño, o detrás de un vicio”, señaló en un mensaje emotivo para una entrevista con el programa de farándula De Casa en Casa.

Lamenta detención

Un grupo que elabora las mismas tareas que Jeyder publicó un mensaje en su cuenta de Facebook con capturas de pantalla de una conversación con él. Lo que deja entrever es que tuvo un impasse con Terán.

“Es muy lamentable lo que acaba de suceder con Jeyder, hace varios días atrás (13 de agosto) acordamos como caballeros dejar las cosas en paz y ponerle fin a todo (...) He recibido amenazas e insultos por parte de sus seguidores, me juzgan y me acusan de manera directa sobre lo que está sucediendo con él”, se escribió desde la cuenta Dios es quien Rescata y pide con la etiqueta #JusticiaParaJeyder.

Alega que extiende su colaboración a Jeyder y a su familia en este momento. “Él es un hombre de bien que desde que me comentó que dejemos nuestros problemas allí (...) A su familia si en algo puedo colaborar por favor hágamelo saber que daré mi mano derecha sin que la izquierda se entere”.