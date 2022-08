Famoso Tiktoker, Charlie, falleció a los 20 años tras luchar contra el cáncer

El mundo de las redes sociales están de luto. Hoy el reconocido Tiktoker e influencer de 20 años, Charlie, falleció tras luchar cinco años contra el cáncer. Incluso dejó un mensaje de despedida a su audiencia de más de dos millones de seguidores que lloran su partida.

El influencer narraba a diario en sus videos su proceso de recuperación y visibilizando como era vivir con la enfermedad. El joven tuvo una recaída en agosto y tras diversas complicaciones no pudo superar un sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer raro que se produce en los huesos pero le descubrieron un tumor en la coronilla. Antes de eso, contó que sufría unos dolores terribles que no lo dejaban ni moverse.

“La estoy pasando muy canutas. He tenido un fecaloma, mucho dolor de tripa, unos dolores increíbles. No tenía ganas ni de coger el móvil”, dijo en su último video que fue el pasado 1 de agosto. “Os debo una disculpa porque me apoyáis diariamente, pero a partir de ahora intentaré estar más activo. Vamos para adelante, que de esta se sale seguro. Un beso, gente. Os quiero”, decía en su cuenta de TikTok.

Sus seguidores están destrozados con su partida pues indicaban que siempre dejó en claro que no hay motivo por el cual no sonreír. “No quiero ni imaginarme cómo está su familia y novia, espero que su legado perdure siempre y logre encontrar la paz, voy a extrañar sus videos”, agregó una usuaria.

charlie el único tiktoker que siempre dejó en claro que no hay motivo por el cual no sonreír, no quiero ni imaginarme cómo está su familia y novia, espero que su legado perdure siempre y logre encontrar la paz, voy a extrañar sus videos 💗 pic.twitter.com/8SrPXB8BKs — daf 💌 (@starwithpiIi) August 22, 2022

Charlie se hizo famoso gracias a su sentido del humor pese a padecer una dura enfermedad, pero el español, con una sonrisa decía que todo era más sencillo. Además hacía chistes de humor negro acerca del cáncer que padecía y eso lo llevó a tener sus millones de fans.

“Gracias por todo me habéis hecho muy feliz”, fue el mensaje que dejó el creador de contenidos y que lo dejó preparado cuando ya no estuviera. En su cuenta de Instagram posteó: “Adiós, hijos de pu... Nos vemos en la otra vida”. Sus publicaciones ha llenado de mensajes solidarizándose con sus familiares y su novia.