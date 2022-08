Así dejaron la casa del influencer ‘Jeyder Rescata’ tras allanamiento y detención en Guayaquil

En redes sociales circulan imágenes de cómo quedó la vivienda del influencer ‘Jeyder Rescata’ tras un allanamiento y posterior detención en Guayaquil. Él es un joven que se ha hecho conocido por ayudar a otros a salir del mundo de las drogas. En Instagram tiene más de 200 mil seguidores y en TikTok superó el millón.

[ Pelado H presentó su renuncia a su candidatura a concejal de Durán ]

Se sabe que su nombre es Jeyder Terán, oriundo de Los Ríos, y que él mismo costea la manutención de las personas que acoge en su casa para que abandonen ese mundo de vicios.

[ Así despidieron en las redes sociales a Charlie, el famoso Tiktoker que falleció a los 20 años tras luchar contra el cáncer ]

De momento no se tiene más información de la detención y el allanamiento de su domicilio. En las imágenes se observa a los elementos policiales frente a él. Había otras personas en la vivienda quienes grabaron cómo dejaron las pertenencias.

#Guayaquil #Cronica



Agentes de la Policía Nacional se llevaron detenido al Influencer conocido como " Jeyder rescata " mientras hacía un allanamiento en un domicilio pic.twitter.com/kq3cXVOkyb — Noticias Virales Ec (@NotiViralesEc) August 23, 2022

No hay pronunciamiento

De momento no hay una versión oficial o algún pronunciamiento. Tampoco en el Twitter de la Fiscalía se han publicado operativos ni allanamientos recientes.

Lamenta detención

Un grupo que elabora las mismas tareas que Jeyder publicó un mensaje en su cuenta de Facebook con capturas de pantalla de una conversación con él. Lo que deja entrever es que tuvo un impasse con Terán.

“Es muy lamentable lo que acaba de suceder con Jeyder, hace varios días atrás (13 de agosto) acordamos como caballeros dejar las cosas en paz y ponerle fin a todo (...) He recibido amenazas e insultos por parte de sus seguidores, me juzgan y me acusan de manera directa sobre lo que está sucediendo con él”, se escribió desde la cuenta Dios es quien Rescata y pide con la etiqueta #JusticiaParaJeyder.

Alega que extiende su colaboración a Jeyder y a su familia en este momento. “Él es un hombre de bien que desde que me comentó que dejemos nuestros problemas allí (...) A su familia si en algo puedo colaborar por favor hágamelo saber que daré mi mano derecha sin que la izquierda se entere”.