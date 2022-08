Así despidieron en las redes sociales a Charlie, el famoso Tiktoker que falleció a los 20 años tras luchar contra el cáncer

Charlie era un reconocido Tiktoker e influencer que narraba a diario su proceso de recuperación y visibilizando como era vivir con la enfermedad. El joven tuvo una recaída en agosto y tras diversas complicaciones no se pudo superar. Con tan solo 20 años falleció luego de una lucha constante de cinco años contra el cáncer. Ante el lamentable hecho los usuarios de las rede sociales se han solidarizado con su mensaje de despedida a quien puso buena cara a frente a los problemas que afectaban a su salud.

Vía Twitter, los usuarios dejaron su publicación expresando la admiración que sentía por Charlie, como también mensajes de aliento a sus familiares, amigos y su pareja.

Respecto a su novia, muchos destacaron la compañía y ayuda que fue para él durante el doloroso proceso de la enfermedad. Nunca se apartó de su lado y le brindó su amor sincero.

A continuación te presentamos algunos de los mensajes destacados que despidieron a Charlie:

“Lo de Charlie me dejó con un nudo en la garganta. Siempre lo vimos luchar y nos mostraba su mejor lado a pesar de estar demasiado mal. Tantas veces nos contó que el cáncer se había ido pero regresaba, nunca se rindió y sobre todas las adversidades Nerea (su novia) siempre estuvo a su lado”.

“No puedo parar de pensar en lo efímera que es la vida. Es una injusticia que personas tan puras y bonitas como este chico terminen tan pronto y menos por algo tan horrible como el cáncer. Mi más sentido pésame a Nerea y su familia. Te recordaremos siempre Charlie”.

“El cáncer es lo más injusto del mundo. Descansa en paz Charlie”.

“Este chico era super adorable y la fortaleza que tenía frente a las recaídas del cáncer, era de admirar. Tienes el cielo ganado Charlie”.

“Charlie, el único Tiktoker que dejó claro que no hay motivo por el cual no sonreír. No quiero ni imaginarme cómo está su familia y novia. Espero que su legado perdure siempre y logre encontrar la paz. Voy a extrañar sus videos”.