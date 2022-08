Cupido a la vista: Sebastián Caicedo es captado muy cariñoso con quien parece ser su nuevo amor

Bien dice el dicho que a rey muerto rey puesto, lamentablemente, este caso no es la excepción. Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, la pareja que parecía como sacada de un cuento de hadas, al menos a la vista de los medios y las redes sociales, anunció su separación oficial hace poco menos de un mes, y tal parece que ya el amor le sonríe nuevamente a Caicedo, quien fue captado probando de las mieles de cupido, con nada más y nada menos que la modelo Julieth Román.

En una serie de fotografías que comenzaron a circular hace poco por las redes sociales, se puede ver al actor muy pegadito con Román, pasándola bueno, en uno de los conciertos que han tenido lugar en Medellín, a propósito de celebrarse la famosa Feria de las Flores. En el carrusel de imágenes de la que parece ser la nueva pareja, destaca una foto, la cual acompañan con el texto “El amor es una magia”.

Si bien es cierto, que los rumores de ruptura corrían hace meses atrás, no sé sabe desde cuando el artista estaría cosechando esta nueva relación. Pues, no fue sino hasta el pasado 18 de julio que la protagonista de ´Sin tetas no hay paraíso’ hizo el anuncio que dio por terminada la presunción de separación y la convirtió en real.

“Tomamos la decisión de separarnos después de 13 años de relación, y después de hablarlo y meditarlo muchísimo entendimos que es momento de tomar caminos diferentes”, dijo Villalobos en parte de la grabación compartida a través de su cuenta de Instagram, sin aclarar cuales serían los motivos que llevaron a este adiós.

Simultáneamente, el actor también habría dado unas declaraciones donde aseguró que la separación “nunca fue por una tercera persona y mucho menos porque yo sea gay”, sin embargo, hoy los hechos hablan de alguien nuevo. Hasta el momento ni Sebastián Caicedo ni la modelo, Julieth Román, han dado cuenta oficial de su relación, ni de cuando habría iniciado, sin embargo, tras el rodaje de las fotografías ha quedado en evidencia que existe más que una linda amistad.