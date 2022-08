Alejandra Jaramillo: así será “Siéntese quien pueda”, la nueva producción donde la ecuatoriana trabajará como una panelista

Alejandra Jaramillo sorprendió nuevamente desde sus redes sociales. En un ‘reel’ dio a conocer que será panelista en la producción de Televisa Univisión, “Siéntese quien pueda”. Jualian Gil, productor de este programa, explicó para En Contacto, de que se tratará esta iniciativa donde Ale será una de los seis panelistas.

“Quiero darles las gracias por prestarme por un ratito a Alejandra. Va a ser parte de un proyecto que arranca el 22 de agosto. Estamos felices de poder tener una ecuatoriana en nuestro programa”, expresó mediante un video Gil.

También señaló que esta producción es algo nuevo en las historia de la televisión. En “Siéntese quien pueda” se combinará un show de farándula con reality.

Solo habrá cinco sillas para seis protagonista que, según decisión del público, decidirá la permanencia de los mismos.

Ale y su canción con la que pide a sus fans que siempre la recuerden

La famosa ecuatoriana anda obsesionada con un tema musical que no se lo saca de la cabeza. Ahora pide a sus seguidores que la recuerden siempre que la melodía suene.

Se trata de la interpretación del cantante venezolano Dany Ocean y su tema “Volaré”. La esmeraldeña junto cortos clips solo para expresar que este sonido le gusta mucho.

“Cada que escuchen esta canción, porfa acuérdense de mí, la reproduzco unas ‘6363627819283′ veces al día. Eso era todo, ‘bai’”., explicó en la descripción de la publicación.

Además, parte de las imágenes que recorre mientras suena el ritmo, es parte de su cotidianidad. Definitivamente, ‘La Caramelo’ se apoderó de este tema, que romper un poco con la influencer fitness que ha cada momento publica consejo para mantener un mejor estilo de vida.

Alejandra Jaramillo revela cómo va sanando su corazón

“En mi presente aún no está enamorarme otra vez”, fueron las palabras de Alejandra Jaramillo, luego de que su amigo y excompañero de En Contacto, le preguntará si ha pensado en buscar el amor nuevamente.

En la segunda parte de la entrevista exclusiva que realizó Henry Bustamante, desde Miami, y que ya circula en las redes sociales, luego de ser transmitida por el programa de televisión matutino, este jueves 4 de agosto, ‘La Caramelo’ abrió su corazón y con una voz y actitud de calma, aseguró que está enfocada en sentir paz y, que solo Dios sabe cuándo el amor tocará su puerta nuevamente.

“Lo que yo siento ahora, es que mi soltería no es normal, no es la soltería de una persona que termina una relación porque quiere. Es una soltería de duelo, es un proceso de duelo. No sé si es poco o mucho tiempo, pero en mi presente aún no está enamorarme otra vez”, aseguró la presentadora ecuatoriana.