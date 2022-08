¿Regresará a Ecuador? Alejandra Jaramillo revela cómo ha cambiado su vida desde que vive en Estados Unidos

La presentadora y actriz ecuatoriana, Alejandra Jaramillo, dio una entrevista a Henry Bustamante, en exclusiva desde Miami, para el programa de televisión En Contacto, donde asegura que el cambio ha sido difícil. Sin embargo, estar con su hijo y los nuevos retos que se le presentan lo valora y agradece cada día.

“El tiempo ha pasado muy rápido y eso para mí ha sido un cambio brusco, porque no es hasta que lo vives que no te das cuenta de las cosas. Si yo regresó en el tiempo, al 22 de noviembre, estaba tranquila y serena, pero ahora he palpado la realidad de estar en otro país que no es nada fácil, pero estoy tratando de adaptarme” — Alejandra Jaramillo

Hace ocho meses que ‘La Caramelo’ dejó Ecuador, luego del asesinato de su novio Efraín Ruales, para llegar a Estados Unidos junto a su hijo adolescente. Jaramillo confiesa que emigrar es una decisión de la que no se arrepiente y si le tocará volver a elegir, lo haría sin pensarlo, a pesar de que, en su momento, viajar al país norteamericano, fue una decisión “bastante meditada”.

“El cambio es difícil, duro, pero tengo un hijo por el que tengo que seguir luchando. Principalmente (este cambio) es por él” — Alejandra Jaramillo

Para Alejandra Jaramillo la adaptación ha sido un proceso

Su gran amigo Henry, que llegó de sorpresa a Miami, le preguntó qué era lo más difícil de los cambios a los que se ha enfrentado y ella respondió sin pensarlo “cocinar”. Ambos soltaron una carcajada y Alejandra continúo diciendo “las tareas del hogar son uno de los cambios más bruscos, porque en Ecuador es fácil contar con alguien que te ayude”.

“Me tocó tomar las riendas de mi vida en todos los sentidos. A pesar de haber sido muy independiente, siempre había tenido el apoyo de mis padres o cualquier otro apoyo extra. Sin embargo, acá en Estados Unidos me he dado cuenta de que soy capaz de hacer todo eso y mucho más”. — Alejandra Jaramillo

Disfruta de todas las etapas con su hijo adolescente

Uno de los motivos que impulsó a Alejandra a irse, fue darle la oportunidad a su hijo de estudiar en una escuela en Estados Unidos para aprender inglés. Desde siempre, la también modelo, ha dejado claro que ser una madre joven marcó su vida, pero no fue impedimento para lograr sus sueños y trabajar para darle lo mejor a su primogénito.

La presentadora ecuatoriana también confesó que agradece poder estar las 24 horas del día compartiendo con su hijo. “En Ecuador, Sebas visitaba a su papá los fines de semana, pero acá siempre está conmigo y agradezco a Dios por eso”.

Las propuestas laborales son “pasito a pasito”

Así como la adaptación de ama de casa y madre a tiempo completo ha sido un proceso, volver a las pantallas también lo es. Jaramillo indicó que esta dispuesta a tocar puertas, aunque todo sea nuevo.

“Acá todo es nuevo. En Ecuador te acostumbras a que todos saben quién eres y por eso las puertas se abren fácilmente. Pero aquí, no es así y debes ir poco a poco y aceptar que no siempre las puertas se abrirán. — Alejandra Jaramillo

A ‘La Caramelo’ se le ha visto crear contenido con Adamaris López y logró compartir pantalla con Carlos Adyan, presentador de En casa con Telemundo.

Mientras, en su amada casa televisiva, la siguen esperando. Henry Bustamante sacó a relucir que la productora Betty Mata, le envió un mensaje a Jaramillo diciendo “con solo una llamada tiene el espacio en Ecuavisa”.

Alejandra aseguró que es un mensaje que guarda en su corazón, porque representa todo el cariño que la cadena de televisión tiene hacia ella “Agradecida siempre, es un mensaje que aprecio con el corazón. Lo valoro un montón”.

No planea regresar a vivir en Ecuador

“No a vivir, pero si a trabajar”, fueron las palabras de la expresentadora de Ecuavisa, asegurando que, en un futuro cercano, no tiene planeado pisar nuevamente Ecuador, pero sí a largo plazo.

“Por ahora no planeo ir a Ecuador, no me niego a la posibilidad, quizás en un futuro, el otro año, por tema laborales. Y estaré feliz de regresar”. — Alejandra Jaramillo

‘La Caramelo’ construye su felicidad

Henry le preguntó a su excompañera si era feliz, a lo que ella hizo una pausa y de manera muy calmada respondió que trata de construir su felicidad todos los días.

“Trato de construir la felicidad todos los días, con momentos, carcajadas, recuerdos lindos. No estoy en la búsqueda de una felicidad constante, pero trato de día a día, a través de pequeños momentos, disfrutar de ellos”

Aseguró que, para ella la felicidad es estar tranquila y en paz “saber que me acuesto todas las noches dando lo mejor de mí”. Al mismo tiempo expresó “Dios conoce los anhelos de mi corazón, solo él sabe cómo me encuentro y que estoy tratando de dar el 100% de mí. También estoy conociendo una versión de mí que no conocía. (entiende que) Dios sabe dónde nos pone y las puertas que se abren y porque otras se cierran”

Para terminar la primera parte de la entrevista que concedió a En Contacto, Alejandra dijo que define a la nueva versión de sí misma, como una soñadora, luchadora y también como una mujer que se quiebra por momentos y a la que se le hace difícil continuar “pero sé que los malos momentos no son eternos”.