¿Lista para una nueva relación? Alejandra Jaramillo revela cómo va sanando su corazón

“En mi presente aún no está enamorarme otra vez”, fueron las palabras de Alejandra Jaramillo, luego de que su amigo y excompañero de En Contacto, le preguntará si ha pensado en buscar el amor nuevamente.

En la segunda parte de la entrevista exclusiva que realizó Henry Bustamante, desde Miami, y que ya circula en las redes sociales, luego de ser transmitida por el programa de televisión matutino, este jueves 4 de agosto, ‘La Caramelo’ abrió su corazón y con una voz y actitud de calma, aseguró que está enfocada en sentir paz y, que solo Dios sabe cuándo el amor tocará su puerta nuevamente.

“Lo que yo siento ahora, es que mi soltería no es normal, no es la soltería de una persona que termina una relación porque quiere. Es una soltería de duelo, es un proceso de duelo. No sé si es poco o mucho tiempo, pero en mi presente aún no está enamorarme otra vez”, aseguró la presentadora ecuatoriana

Igualmente, expresó que no está en sus planes, ni en sus prioridades tener una pareja por ahora, “ni siquiera había pensado en eso”. Está consciente que el momento puede llegar de nuevo, pero solo Dios sabrá cuando cómo y con quién.

“Y no sé cuándo, cómo, uno no lo elige, eso solo llega y eso no lo puedes cambiar y cuando llega lo percibes y te das cuenta. Pero te puedo decir que ahora, en mi presente, no. No me veo todavía, no he ni analizado la idea. Estoy temerosa, tengo mis emociones, vivo mis procesos”

— Alejandra Jaramillo