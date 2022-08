¿Quién es Naim Darrechi? Filtraron sus imágenes explícitas que pertenecen a su cuenta de OnlyFans

En las últimas horas, el hombre de Naim Darrechi ha liderado las tendencias en redes ya que se han filtrado imágenes explícitas las cuales pertenecen a su OnlyFans. Aunque él de momento no se ha pronunciado, solo ha promocionado su cuenta a través de sus historias de Instagram.

Pese a que ostenta de más de 28 millones de seguidores en TikTok y más de 6 millones en Instagram y ha estado envuelto en varias polémicas, hay quienes no saben quién es. Nació en Palma de Mallorca (España) y tiene tan solo 20 años. Su familia es de Argentina.

Durante su época escolar, tomó popularidad por jugar fútbol. A sus 14 años comenzó en Internet e invertía su tiempo en la plataforma Musical.ly (la versión anterior de TikTok) para grabar videos y canciones. También se adentró en el humor y su contenido comenzó a ganar popularidad.

En pocas semanas, Darrechi se convirtió en una celebridad y en 2019 le ofrecieron la oportunidad de publicar esu libro ‘Muy personal’, el cual “escribió” supuestamente a través de notas de voz. Ese mismo año, el joven decidió lanzar su carrera musical y publicó su primer hit ‘Volver a empezar’ y luego ‘Te invito a volar’, ‘No quiero verte’, ‘Escápate e Infiel’ con millones de visualizaciones en YouTube.

Polémica con contenido de Only

Ayer se filtraron unos videos íntimos supuestamente protagonizados por él. Medios españoles aseguran que no se trata de un robo de datos de su celular si no que son imágenes que él ha colgado en su nueva cuenta de OnlyFans.

Otras polémicas

En julio de 2021 confesó en una entrevista con el youtuber MostopapiTV que no utilizaba preservativo alegando que era estéril. “Yo no puedo, me cuesta mucho (...) Entonces, nunca lo utilizo (...) Yo les digo que tranquilas que soy estéril, que me he operado para no tener hijos”, decía.

Por otro lado, hace unos meses dijo que se cambiaría de sexo con tal de tener más derechos que los hombres.

