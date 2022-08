Los dolorosos requisitos que tuvo que pasar la perrita de Denisse Molina para ir a Tailandia: más de cinco vacunas y un microchip

La presentadora de noticias del canal de Ecuavisa, Denisse Molina, se va a Tailandia con toda su familia incluyendo su perrita Frida, quien tuvo que cumplir una serie de requisitos que han sido dolorosos para la mascota pero que ha sido muy “valiente”.

Para viajar a Asia, las mascotas deben cumplir una serie de requisitos como tener un microchip dentro de su cuerpo para que el animal sea identificado y coincida con toda la documentación. Ante eso, Molina compartió como fue el proceso de colocación de este objeto.

“Se me parte el alma por mi Frida, pero como saben ella se va conmigo a Tailandia y para que viaje me pide como requisito que se le inserte un microchip y esta es la aguja muy grande y no quiero ver como la ponen”, cuenta la guayaquileña en su cuenta de Instagram mientras abraza a su perrita y muestra el proceso de lo que fue la colocación. “¿Le va a doler?” le pregunta a la veterinaria y ella menciona que solo “un poquito”.

Antes que le coloquen con una aguja muy gruesa y grande, Denisse le da un beso. Luego se ve como le insertan pero la perrita no sufrió. “¡Qué valiente que es! (...) muchos me ha preguntado si la voy a llevar conmigo y claro ella es mi hija y jamás la podría dejar”, finaliza.

En su post también indicó que a Frida le faltan como cinco vacunas más antes del viaje y una serie de trámites en Ecuador y Tailanda para el permiso de entrada. “Llevo tres meses en esto, pero todo vale la pena”, indica la periodista.

Según el portal Perro Mochilero estos son algunos de los requisitos para llevar a tu perro fuera del país:

Para viajar con perro ya sea dentro de Europa o fuera de Europa, necesitas el Pasaporte para Animales de Compañía . Básicamente es la cartilla de vacunación actual que debería de tener vuestro perro.

ya sea dentro de Europa o fuera de Europa, necesitas el . Básicamente es la cartilla de vacunación actual que debería de tener vuestro perro. Tener al animal identificado mediante el microchip es obligatorio.

es obligatorio. Mantener al día la vacuna de la Rabia y la vacuna de la Tetravalente que protege frente a moquillo, leptospirosis, hepatitis vírica y parvo virosis.

que protege frente a moquillo, leptospirosis, hepatitis vírica y parvo virosis. Desparasitación completa.

Certificado de buena salud en inglés , expedido por vuestro veterinario. Tendrá que especificar el número de animales, el tipo de animal, raza, sexo, edad, color y número de identificación . Este documento es una hoja sellada por el Colegio Oficial de Veterinarios, que confirma que el perro ha sido revisado y está en perfecto estado antes del viaje Cabe resaltar que los perros de raza: pitbull, bull terrier y american staff son prohibidos en Tailandia.

, expedido por vuestro veterinario. Tendrá que especificar el . Este documento es una hoja sellada por el Colegio Oficial de Veterinarios, que confirma que el perro ha sido revisado y está en perfecto estado antes del viaje Cabe resaltar que los perros de raza: son prohibidos en Tailandia. Certificado de autorización para importar un perro en Tailandia a pedir por email en inglés al Departamento de cuarentena animal del aeropuerto Suvarnbhumi, máximo 60 días antes de la fecha del viaje hasta 14 días.

“No logro comprender cómo hay muchos que se cansan de estos seres indefensos y los abandonan en las calles a su suerte …con Frida juntas al infinito y más allá!!”, finalizó el post de la comunicadora.

Denisse Molina se va de Ecuador el 17 de agosto y entre todos sus trámites y despedidas está terminar con todos los requisitos y documentación para poder llevar a su mascota. Ella trabajará en una ONG que ayudará a mujeres que han sido violentadas; viajará por algunos países siendo vocera.