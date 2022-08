Carlos Adyan, presentador de Telemundo, habla del futuro de su amiga Alejandra Jaramillo en Estados Unidos

El reconocido presentador de Telemundo, Carlos Adyan, habló sobre su amiga Alejandra Jaramillo durante su paso por Ecuador. Aseguró que ‘La Caramelo’ tiene un futuro prometedor a nivel internacional.

“Me parece una chica maravillosa. La conocí en un casting. Luego nos fuimos haciendo amigos. Hicimos varios videos con pasitos de TikTok. Nos hablamos, nos pedimos consejitos y le vienen grandes cosas ”, aseguró Adyan en una entrevista pata “De boca en boca”.

El presentador también añadió que los proyectos que se darán más adelante para la esmeraldeña es porque “se lo merece”, haciendo alusión al trabajo y experiencia que tiene ‘la vedette’.

Sin embargo, Ale no ha hecho nada público relacionado a alguna oferta para trabajar en algún medio de comunicación en Miami, ciudad donde ella reside actualmente.

[ ¿Regresará a Ecuador? Alejandra Jaramillo revela cómo ha cambiado su vida desde que vive en Estados Unidos ]

Lo que si ha impulsado desde su Instagram ha sido los consejos relacionados a la dieta keto, hábitos con los la ecuatoriana se ha convertido también en una influencer fitness.

Sin embargo, lo expresado por el puertorriqueño deja abiertas las posibilidades y pone a dudar a los seguidores e internautas que están pendientes de los pasos de ‘La Caramelo’ en Estados Unidos.

¿Qué hacia Carlos Adyan en Ecuador?

El boricua se dio cita el sábado 6 de agosto como juez del evento Miss Continentes Unidos. El evento se desarrolló en el parque “Las Vegas” ubicado en Portoviejo, Manabí.

Como lo dio a conocer desde sus redes sociales, se presentó al evento vestido de gala. Así mismo, en su paso por Ecuador publicó un ‘post’ donde está disfrutando de la gastronomía de nuestro país.

Alejandra Jaramillo, ¿está lista para una nueva relación?

“En mi presente aún no está enamorarme otra vez”, fueron las palabras de Alejandra Jaramillo, luego de que su amigo y excompañero de En Contacto, Henry Bustamante, le preguntará si ha pensado en buscar el amor nuevamente.

“Lo que yo siento ahora, es que mi soltería no es normal, no es la soltería de una persona que termina una relación porque quiere. Es una soltería de duelo, es un proceso de duelo. No sé si es poco o mucho tiempo, pero en mi presente aún no está enamorarme otra vez”, expresó Ale Jaramillo.