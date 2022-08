Denisse Molina: Don Alfonso y otros periodistas fueron su inspiración para convertirse en una referente de su profesión

La reconocida periodista Denisse Molina se despide de Ecuavisa tras 18 años de carrera en este canal. Ahora su camino se desvía hacia otras puertas en donde va a poder ayudar y servir a mujeres que sufren maltrato en Tailandia. Sin embargo, recuerda como nacieron sus ganas por ejercer esta profesión.

Ella ha sembrado un largo y amplio camino lleno de historias, experiencia y aprendizajes que pudo realizar durante su trayectoria. Denisse, en conversación con Metro Ecuador, contó el origen de su pasión periodística.

“Yo veía todas las noches a Alfonso Espinoza de los Monteros junto a mis papás. Para mí, él era un referente al igual que Tania Tinoco, Alberto Borges, María Cecilia Largacha, como reportera”, narró presentadora de noticas.

[ “¿No se va a olvidar de mí? ”Denisse Molina con lágrimas en los ojos se despide de Don Alfonso ]

Alfonso Espinosa de los Monteros

Así mismo, agregó que verlos en la pantalla desde que era una niña, fue el impulso para dedicarse a este oficio: “Yo quería estar ahí, pasó el tiempo y cumplí este sueño”.

[ La despedida que le hizo Teresa Arboleda a Denisse Molina por su salida de Ecuavisa ]

¿Cómo logra convertirse en reportera?

Denisse Molina también habló sobre como fueron sus primeros pasos. Con 21 años, empezó siendo pasante en el entonces canal SíTv, donde logró sus objetivos para convertirse en reportera.

“Hice pasantías, se me pasó el tiempo y ya me faltaba poco para terminarlas. Entonces yo dije esta es mi oportunidad de que me tomen en cuenta. Entonces empecé hacer investigaciones, análisis con los camarógrafos”, aseguró.

"La fallecida periodista de Ecuavisa Tania Tinoco fue una de las referentes para Denisse Molina"./ Ecuavisa.

Pero lo que realmente fue el hecho concreto que la llevo a obtener su oportunidad laboral, fue cuando se iba a celebrar por esos años una cumbre presidencial en Guayaquil.

“A mi me mandaron con la reportera estrella de ese entonces, acompañándola, para cargarle las carpetas y darle apoyo. En ese entonces se estaban dando cambios políticos en Venezuela y todos los periodistas querían entrevistar a Hugo Chávez. Yo estudie muchísimo los cambios de algunos países sobre todo de este”, recuerda Denisse.

Sin embargo, ese día nadie podía entrevistar a los presidentes que iban a estar en el evento, por lo que ella decidió desobedecer esa orden y obtener para su medio la primicia informativa.

"Alberto Borges reconocido periodista de Ecuavisa"./ Twitter

[ ¿De qué se trata el nuevo empleo de Denisse Molina en Asia? ]

“Cuando iba bajando, yo grité: ‘¡Presidente Hugo Chávez, un autógrafo!’ y él me hizo pasar dijo: ‘Ella, ella, a esa chica déjenle entrar. Todo el mundo me quedó viendo como si fuera una loca. Entonces le dije: ‘presidente yo estoy haciendo pasantías, mi sueño es ser periodista y si usted me da la da, yo sé que me van a contratar en el canal y me dijo: ‘Claro chica, yo tengo una hija de tu edad, me gustaría que sus sueños también se cumplan, ¿dónde está tu camarógrafo?”, cuenta la periodista.

Con esto pudo cumplir con la meta que era ser parte del mundo informativo: “Entró el camarógrafo y fue la mejor entrevista, me fue muy bien y por supuesto tuve la exclusiva y en el canal me ofrecieron quedarme. Pase dos años y luego pase finalmente a Ecuavisa”.