Nuevas imágenes de Leonardo Sefla se vuelven a tomar TikTok, ¿qué está haciendo?

Ahora se ve a Leonardo Sefla practicando calistenia. Al parecer se prepara nuevo contenido para el influencer indígena que se viralizó en el paro y cautivó a muchas ecuatorianas.

En las nuevas imágenes que se empiezan a tomar las redes se lo ve en una sesión de fotos, una con su pancho, sombrero y un balón de fútbol y también se ve el logo de ‘Runa Calisthenic’.

en los comentarios piden ver las nuevas fotos. “Queremos ver las fotos”, “queremos ver las fotos competas, el pueblo lo exige”, “dónde vive para llevarle a mi esposo que entrene con Leo”. Además, de mensajes deseándole lo mejor al joven.

En una de sus últimas historias, donde aprovechó para agradecer a quienes han estado al tanto de las actividades que comparte, mencionó que tiene proyectos.

“Informarles que se vienen nuevos proyectos para mí y para toda la gente que está pendiente de lo que pasa en mis cuentas”, había dicho hace algunas semanas.

El joven es parte de las comunidades Puruhas. Durante el paro nacional, Leonardo Sefla viajó a Quito y varias usuarias compartieron su imagen que rápidamente se viralizaron, sobre todo en la red TikTok. El joven alcanzó más de 130 mil seguidores en Instagram.

Luego del paro, sus imágenes siguieron tomándose las redes como sus imágenes en la universidad mientras jugaba fútbol o estaba con sus amigos.

El joven también otra faceta de músico, pertenece al grupo Mayuntin, con el que sigue defendiendo los ritmos andinos y el folklore ecuatoriano. En su última publicación se lo ve con su padre en una presentación con un emotivo mensaje.

“Es cierto que no podemos trazar la ruta de nuestros hijos. Lo que sí podemos hacer es ayudarlos a que lleven un buen equipaje, lleno de humildad, solidaridad, honestidad, disciplina, gratitud y generosidad. Podemos desear su felicidad, pero no ser felices por ellos. No podemos seguir su travesía, ni ellos descansar en nuestros logros. Los hijos deben hacerse a la mar desde el puerto donde sus padres llegaron y -como los buques- partir en busca de sus propias conquistas y aventuras con la preparación suficiente para navegar un largo viaje llamado vida. ¡Cuán difícil es soltar las amarras y dejar zarpar el buque! Sin embargo, el regalo de amor más grande que puede dar un padre a sus hijos, es la autonomía.”