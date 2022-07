¡Apareció! Leonardo Sefla se pronuncia y envía mensaje a todos seguidores

Leonardo Sefla apareció en las redes sociales y envío un mensaje de agradecimiento a quienes han estado al tanto de las actividades que comparte. Así mismo, indicó que tiene proyectos que se vienen más adelante.

Mediante historias publicadas en su Instagram, envío un saludo a la comunidad que se encarga de difundir y apoyar su contenido dedicado a la calistenia, un deporte de resistencia.

De igual manera, pidió disculpas por la ausencia en sus cuentas. Las mismas que ganaron más público a raíz del impulso que tuvo su imagen en medio de las movilizaciones que se protagonizaron del 13 al 30 de junio a nivel nacional. En Instagram ya cuenta con 125 mil seguidores.

Leonardo Sefla/ Instagram

“Quiero pedirles disculpas porque no me he mantenido constante en las redes sociales. Informarles que se vienen nuevos proyectos para mí y para toda la gente que está pendiente de lo que pasa en mis cuentas”, expresó.

Además, solicitó a los internautas que denuncien las cuentas falsas que se están tomándose el nombre de Leonardo para trata de estafar personas y obtener réditos aprovechándose de la reciente fama del indígena Puruhá.

“Les pido de favor, que me ayuden a denunciar a estas páginas que se están haciendo pasar por mí. Se están tomando mi nombre para obtener algún beneficio”, pidió a los usuarios que lo siguen en Facebook.

Leonardo Sefla/ Instagram

Desde Instagram y TikTok, la presencia del ‘influencer’ tomó fuerza porque empezaron a aparecer varios videos de él en medio de las protestas.

Ese fue el primer paso para conducir a todos, a buscarlo en internet. En ellas, descubrieron varias fotografías de Leonardo sin camiseta, seguido de videos ejecutando rutinas de su disciplina.

A parte de la participación que tuvo junto a su comunidad durante el paro, fue su atractivo físico lo que empezó a posicionarlo como una personalidad en el mundo de las redes. Así, el muchacho se hizo eco entre quienes se preguntaban, ¿quién es Leonardo Sefla?.