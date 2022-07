“Si ponía resistencia me pegaban un tiro”: María Fernanda Ríos habla sobre el momento del asalto

La actriz ecuatoriana, María Fernanda Ríos, publicó su testimonio y detalles del momento en que sufrió un asalto en el centro de Guayaquil. Primero agradeció a sus seguidores por sus mensajes.

“No puse resistencia, si ponía resistencia me pegaban un tiro y me acuchillaban”, dijo en sus historias de Instagram.

Además mostró un video donde se observa cómo quedó su cuello debido al violento ataque.

Ataque a María Fernanda Ríos

Recordó que fue algo violento. “Estaba caminando, yendo a mi carro porque salí a comprar telas para la nueva colección”. dijo Ríos.

Contó que su carro lo había dejado lejos porque en el centro no hay parqueaderos. “De repente sentí, en un segundo, una cosa que se me abalanzó, me cogió, me arrancó lo que tenía aquí (en el cuello), no era nada de valor, ni una cadena fina, era algo simbólico, pero fue horrible, me lastimó, me salía sangre”.

Tras ese momento se quedó en shock y ese hombre salió corriendo. Finalizó expresando su indignación ante la inseguridad que se vive en Guayaquil y en Ecuador. Además, mencionó que ahora a los delincuentes no les importa nada. “Ahora es todo tan violento”

Según la exKandela & Son existen mayores garantías para los delincuentes que para la ciudadanía.

“Yo estoy molesta porque solo piensan en los derechos de los delincuentes (...) Gracias a Dios no pasó nada peor, pero nadie puede hacer nada. Si el Gobierno no hace nada por nosotros, qué vamos a hacer nosotros”, mencionó en sus historias de Instagram.

Hizo un llamado a las autoridades para que pongan más controles.