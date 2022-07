Así quedó el cuello de María Fernanda Ríos después de ser asaltada en Ecuador

La presentadora y modelo ecuatoriana María Fernanda Ríos fue víctima de la delincuencia este lunes 18 de julio. La también cantante guayaquileña de 40 años contó los acontecimientos vía Instagram y reveló cómo quedó después del asalto.

En el video se observa cómo su cuello quedó herido debido a la violencia con la perpetraron el delito. Según la exKandela & Son existen mayores garantías para los delincuentes que para la ciudadanía en general que sale todos los días a trabajar.

De igual manera extendió un reclamo al presidente Guillermo Lasso. “Yo quisiera saber si a uno de sus hijos o esposa agarran del cuello para robarles. ¿Usted seguiría pensando lo mismo?”.

Para la exjurado de Ecuador Tiene Talento, los delincuentes son más importantes para el Estado que los que se “rompen el lomo trabajando” y se exponen a ser lastimados o asesinados cuando cumplen con sus actividades diarias.

Ataque a María Fernanda Ríos

“Están matando también a los más inocentes, niños muriendo por los delincuentes que lanzan balas sin importarles nada. A lo mejor es porque saben que usted habla de los derechos y la dignidad de esos desgraciados”, escribió.

Se desconoce que artículos o cantidad económica fue sustraída a la guayaquileña. No obstante, las heridas presentes en su humanidad dan pista de lo que tuvo pasar. “Gracias a Dios no me mataron”, enfatizó.

Del 01 de enero al 31 de mayo se han reportado 10.603 robos en Guayas. El mayor repunte se dio de febrero a marzo con una reciente creciente de abril a mayo. La tarde y noche son los horarios con mayor porcentaje para perpetrar este delito.

Tipos de robo:

A domicilio: 705

A personas: 4,907

Robo de bienes y accesorios: 1,083

A carros: 1714

A motos: 1791

A unidades económicas: 403

Respecto al día, los martes y viernes existen mayor incidencia de atracos. El asalto es la modalidad más usada con el 92%, seguido con el arranche (3,8%). Los meses con mayor frecuencia de este delito fueron enero y abril.