A Leonardo Sefla le llegaron globos y obsequios a su casa de forma anónima

El influencer indígena, Leonardo Sefla, quien se ha vuelto viral desde el paro nacional de junio, apareció nuevamente en su cuenta de Instagram porque a su casa llegaron globos y obsequios de forma anónima. También agradeció el apoyo que ha recibido desde que se dio a conocer mucho más. “Me llegó un regalo, que no me lo esperaba.

En sus historias de la mencionada red social se observa un arreglo en los que hay hasta un peluche, dulces y comida. “No sé quién es la persona que envió. Le agradezco. Tiene una cajita que no sé qué hay ahí”, dice.

Captura de pantalla

Luego abre la caja y se encuentra con un balón de fútbol ya que él se describe como un fanático del deporte.”No sé quiénes enviaron pero tiene varias firmas”.

Historias de instagram de Leonardo

Hace un par de semanas, el joven se pronunció sobre las cuentas falsas que han estado utilizando su nombre para sacar beneficios.

“En vista de que estos días yo no me he manifestado en mis redes sociales, hay personas que han estado utilizando mi nombre creando cuentas falsas y haciéndose pasar por mí. Mis cuentas oficiales son en Instagram y TikTok como @runa_calisthenics, en Facebook mi única cuenta oficial es Leonardo Sefla, no existe fan page”, aclaró.

Leonardo Sefla ha llegado a tener más de 100 mil seguidores en Instagram desde su viralización en el paro nacional.

No ha hecho nuevas publicaciones en sus redes sociales, pero antes de alcanzar tanta fama publicaba fotos mostrando su cultura y sus aficiones como la calistenia.

A pesar de la fama que ha ganado durante los 18 días de paro nacional, Sefla se mantuvo en la lucha y resistencia indígena.

Luego hizo una publicación en sus historias agradeciendo a sus seguidores y reportando los perfiles falsos que han tomado su nombre.

Siempre con humildad, tiene una sonrisa cuando ve que alguien le hace un video.