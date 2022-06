“Estoy harto”: Don Day explota y se quiebra en llanto durante programa de televisión en vivo

Don Day acudió al programa En Contacto para dar su versión tras las acusaciones de Melissa Gate, la exparticipante de la primera temporada del reality turco ‘El Poder del del Amor’. La colombiana lo acusa de estafador porque cuando ella vino a dar varios shows, él no le habría pagado lo que correspondía. Sin embargo, Diego Armando Álvarez dio su versión y cuenta cómo fue la negociación.

El influencer ecuatoriano también digo que estaba cansado que lo cuestionen y al hablar de sus niños no soportó y con lágrimas en los ojos confesó que está harto porque no es la primera vez que lo cuestionan.

“El canal de YouTube es una bendición para muchas familias ahora mismo. Y hay gente que se ha querido robar mis cosas. Yo he cambiado, estoy duro, ya no me duele nada, pero cuando se meten con mi círculo, se guindan demasiado (...) Estoy harto que me cuestionan, tengo la vida que quiero, la familia que quiero, los niños que quiero, mi canal de Youtube ha hecho eso. Yo no me la tiro a millonario pero sí creo que soy un luchador”. — Don Day

¿Qué dijo Melissa Gate?

Melissa Gate mediante sus redes sociales dijo que Don Day le robó y estafó. Además, mencionó que la novia del ecuatoriano se fijó en un “pobre y ladrón”. “Usted como es interesada y le gustan los millonarios y opulentos, escogiste uno pobre y aparte ladrón. ¿Ese es el ejemplo que le vas a dar a tu hija?”.

“Por qué me tengo que callar y por qué tengo que taparle a este hombre que me estafó. La prueba covid me pagaron mis fans (...) Me saliste con 600 cagados dólares”, fueron parte de las declaraciones de Gate.

Respuesta de Don Day

El también actor ecuatoriano dijo en una entrevista con el programa En Contacto que se arrepiente de haberle abierto las puertas de su casa. De hecho, la influencer colombiana ha revelado de una manera burlona que se puede quedar con la plata porque le hace más falta él, “no tiene agua caliente y las cortinas de baño están rotas”, dijo en sus historias.

“Ya estoy curado de estas cosas, cada vez se presentan personas así que se expresan de esta manera. Yo le abrí la puerta de mi casa a esta tipa y decepciona ver cómo se levanta, sin pensar en qué sentirá mi mamá, mis familiares. Siempre hay este tipo de personas en mi vida, ya estoy acostumbrado(...) La respuesta que le tengo a esta tipa es sencilla. Te hablé de un negocio. No te dije que me regales tu talento. Te dije que tu talento es bueno siempre y cuando se sepa manejar, pero solo lo estás ocupando para esto, decepcionas”, afirmó la pareja de Elizabeth Cader.

Don Day y Elizabeth Cader

Don Day dijo que ha respondido porque no solo se metió con él, sino con su familia y con los niños de su canal, “Mis pequeños actores”.

“Te metes conmigo, no te respondo; me volviste a mencionar, no te respondo; ya viste que no respondía y te metes con mi relación, después con mis niños”.

Sobre la negociación, dice que lo que ella expone en sus en vivos (600 dólares) es verdad, pero en su cabeza se hace una película y tiene el audio para comprobar cómo empezó la negociación.

“La verdad es que está tipa es una mal agradecida. Como negociante le digo cóbrame por función un fijo o por porcentaje. Ella decidió el porcentaje. No nos fue bien por un problema de publicidad en la ciudad a la que fuimos. En fin, yo vengo y le digo que eso le toca. Yo no le aseguré si nos iba a ir bien o mal”.