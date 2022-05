Don Day confirma que no ha terminado su relación con Elizabeth Cader

El ecuatoriano Don Day aclaró los rumores sobre su relación con Elizabeth Cader. Todo fue por varias publicaciones a manera de indirecta donde se daba a entender que la relación llegó a su fin.

“Vivan y dejen vivir. Yo no he terminado mi relación”, dijo el ecuatoriano en sus historias de Instagram.

Antes había publicado: “¿Dónde está la gente que quiere que mi relación se termine? Les tengo una noticia que les va a encantar”.

Luego aclaró que era un mensaje para los ‘haters’ que disfrutan cuando él no está feliz.

“Hay gente que es fácil engañarla y creen que mi relación se terminó y de verdad me río, cómo hago para que se den cuenta que no son nada. Me burlo de ustedes, de esa gente que no tiene nada qué hacer y cuando están felices dejan de comentar. Y ahora con esta noticia van a sufrir”.

— Don Day