¿Quién es Melissa Gate? La modelo que asegura que la estafaron en Ecuador e involucraría a Don Day

Melissa Gate es una modelo colombiana que participó en ‘El poder del amor’, primera temporada. La influencer vino hace un tiempo atrás a Ecuadorm, ya que Don Day, exparticipante del mismo reality, la trajo a Ecuador. Sin embargo ahora hay toda una polémica alrededor del tema.

Recientemente, la modelo apareció en un video de su cuenta de Instagram, asegurando que a ella le habían estafado. Y como justamente fue Don Day quien había traído a la modelo, en redes sociales se ha comentado que se cree que sería el el implicado en esa polémica.

“A comer mie... a Turquía no, y esta vez sí se los digo a comer mie... a Ecuador menos. La última vez que fui a Ecuador me robaron, me estafaron”, aseguró en su video que se ha viralizado.

Además, en ese contexto Melissa Gate indicó que tampoco volverá a El Poder del Amor, pese a que se ha anunciado que convocarán para la tercera temporada a los exparticipantes de la primera y segunda versiones.

“No voy a estar en la tercera temporada, no voy a trabajar con personas que no me trataron bien”, precisó.

Además atacó a otros compañeros y aunque no dio nombres dijo que: “Me obligaron a trabajar con personas que no son un ejemplo de vida para la sociedad, que no son artistas, personas que solo tienen seguidores en Instagram, que no saben nada de arte, un montón de brutos, que llegaban tarde”, señaló de forma contundente.

Más tarde, en otro video envió otro ataque. “Estaba pensando en una persona que me estafó cuando hice este video jajaja Ay Dios se creen la biblia y yo soy el coran…

Por su parte, Don Day dijo que ya que ella habló y lo mencionó pues él también lo hará y que ella es una “malagradecida.